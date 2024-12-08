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Будьте внимательны! Признаки головной боли у собаки

1:27
Зоосфера

Необычная агрессия или раздражительность

Если ваша обычно спокойная собака становится необычайно агрессивной или раздражительной, это может быть признаком дискомфорта.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Снижение аппетита

Собака с головной болью может потерять интерес к еде. Если ваша собака внезапно становится привередливой или отказывается от еды, это может указывать на дискомфорт.

Избегание света

Собаки с головными болями могут быть чувствительны к свету. Если ваша собака ищет более темные места или избегает хорошо освещенных мест, это может быть признаком дискомфорта.

Изменения в уровне активности

Собака с головной болью может стать вялой или неохотно заниматься обычной деятельностью. Если ваша обычно энергичная собака внезапно стала менее активной, стоит обратить на это внимание.

Необычные движения головой

Следите за любыми признаками того, что ваша собака наклоняет голову, трется головой о поверхность или теребит лапой уши, что может указывать на дискомфорт.

Изменение положения ушей

Если ваша собака держит уши в необычном положении или не хочет, чтобы  прикасались к голове, это может указывать на головную боль.

Скуление или вокализация

Некоторые собаки могут скулить или издавать звуки чаще, чем обычно, когда у них болит голова. Прислушивайтесь к изменениям.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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