Первый в истории собачий круиз с развлечениями и дворецкими для питомцев. Как стать участником?

Американские компании Cruise Tails и Expedia Cruises планируют организовать "первый в мире собачий круиз".
В ноябре 2025 года судно Margaritaville at Sea Islander отправится из американского города Тампа в увлекательное путешествие по Карибскому морю. На борту лайнера смогут насладиться плаванием 250 собак и их владельцы.
Чтобы стать участником круиза, будущим пассажирам предстоит пройти тщательную процедуру одобрения. Владельцы собак должны будут предоставить все необходимые документы о вакцинации своих питомцев и подтвердить их готовность к путешествию.
На борту лайнера всем участникам будут обеспечены безопасность и комфорт. мНа борту судна. Всем гостям нужно будет соблюдать правила и держаться подальше от запрещённых зон. Организаторы гарантируют, что каждому владельцу предоставят дворецкого, который будет следить за тем, чтобы каюты оставались в идеальном состоянии.
В программе круиза запланированы разнообразные конкурсы, выставки и развлекательные мероприятия для собак. Каждый владелец сможет выбрать услуги грумера или массажиста для своего питомца, чтобы сделать путешествие незабываемым.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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