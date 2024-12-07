Бродячий пёс чудом спас британца, заблудившегося высоко в горах

Британский турист потерялся в горах Перу на высоте 4,5 тысяч метров. Ему на помощь пришла бездомная собака, которая словно "появилась из тумана".
Джейк, известный в социальных сетях как El Güero Inglés (блондин-англичанин), отправился в поход по перуанским горам в надежде достичь знаменитого перевала Пунта-Унион, расположенного на высоте 15 тысяч футов или чуть менее 4,6 тысяч метров над уровнем моря.
На второй день восхождения из-за густого тумана он отбился от своей группы. Помощь пришла в виде бездомной собаки, которая непонятно как оказалась в горах на такой высоте. Она выглядела дружелюбно и виляла хвостом.
Джейк не знал, как пёс забрался так высоко, но решил довериться животному. И не прогадал! Четвероногий провожатый привел его к пункту назначения даже раньше группы, от которой он отстал. Достигнув вершины, они молча ждали прибытия остальных туристов.
Позже местный житель объяснил блогеру, что в этом районе собаки часто сопровождают туристов в горы и действуют так, будто прошли специальную подготовку.
Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили.
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