Бродячий пёс чудом спас британца, заблудившегося высоко в горах

Британский турист потерялся в горах Перу на высоте 4,5 тысяч метров. Ему на помощь пришла бездомная собака, которая словно "появилась из тумана".

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака

Джейк, известный в социальных сетях как El Güero Inglés (блондин-англичанин), отправился в поход по перуанским горам в надежде достичь знаменитого перевала Пунта-Унион, расположенного на высоте 15 тысяч футов или чуть менее 4,6 тысяч метров над уровнем моря.

На второй день восхождения из-за густого тумана он отбился от своей группы. Помощь пришла в виде бездомной собаки, которая непонятно как оказалась в горах на такой высоте. Она выглядела дружелюбно и виляла хвостом.

Джейк не знал, как пёс забрался так высоко, но решил довериться животному. И не прогадал! Четвероногий провожатый привел его к пункту назначения даже раньше группы, от которой он отстал. Достигнув вершины, они молча ждали прибытия остальных туристов.

Позже местный житель объяснил блогеру, что в этом районе собаки часто сопровождают туристов в горы и действуют так, будто прошли специальную подготовку.

Уточнения

Перу́ — государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили.

