Чью сторону принимают собаки в семейных конфликтах?

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно новому исследованию, собаки стремятся "утешить" того, кого считают жертвой, и избегают агрессора, когда становятся свидетелями конфликта между своими хозяевами.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Команда исследователей изучила 23 собаки разных пород, включая сибирских хаски, бордер-колли, пуделей и такс. Затем они попросили двух членов каждой семьи притвориться, что ссорятся у себя дома, а их питомец наблюдал за ними. Оба владельца пытались схватить предмет, лежавший между ними, прежде чем "агрессор" начал кричать на "жертву", завладев предметом, сердито глядя на него и размахивая рукой.

Затем, на "постконфликтной стадии", оба владельца сели, не глядя друг на друга. Исследователи сняли эти сцены на видео, чтобы проанализировать поведение животных.

"На этапе конфликта собаки больше смотрели на жертв, чем на агрессоров, и держались рядом с ними, что является так называемым аффилиативным поведением", — сказал ведущий исследователь.

После конфликта собаки предпочитали сначала подойти к жертве, а не к агрессору. Кроме того, они показали более низкий уровень контакта с агрессором, что можно интерпретировать как избегание.

Доктор Бентосела и её команда предположили, что собаки видят в людях часть своей группы и что уменьшение дискомфорта жертвы может быть "стратегией разрешения конфликтов, способствующей сплочённости группы" и является "важной частью их связи с людьми".

Учёные также заметили, что во время ссоры собаки демонстрировали поведение, характерное для стресса: приседали, опускали уши, быстро дышали через открытый рот, опускали хвост или зевали.

Возможно, собаки испытывали "эмоциональное заражение" от людей или боялись, что агрессия будет направлена на них, пишут исследователи в своём исследовании, опубликованном в журнале Ethology.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



