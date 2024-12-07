Свинка вместо собаки: как ухаживать за минипигом

Минипиги, или карликовые свинки, становятся всё более популярными среди любителей необычных домашних животных. Эти милые питомцы отличаются дружелюбным характером и высоким интеллектом.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Минипиг
Однако содержание минипигов требует особых условий и тщательного подхода. В статье разберём, что отличает этих животных, как правильно за ними ухаживать, и на что стоит обратить внимание перед покупкой.
Что нужно сделать перед покупкой
Познакомиться с родителями питомца: это поможет оценить его характер и размеры во взрослом возрасте.
Учесть сложность ухода за молодыми поросятами: они требуют больше времени и внимания, но становятся преданными и ручными питомцами.
Проконсультироваться с владельцами и заводчиками: узнайте об особенностях ухода, рационе и ветеринарных услугах.
Породы минипигов
Вьетнамская вислобрюхая свинья: вес взрослой особи до 50 кг, дружелюбный характер
Мини-майямино: самая маленькая порода, весит 10-15 кг.
Бергштрессеркнирт: весят около 15 кг, обладают крепким иммунитетом.
Визенау: компактное телосложение, вес 25-50 кг, оригинальная черно-белая окраска.
Минисибс: устойчивы к холоду, масса тела до 50 кг.
Условия содержания
Пространство: минипигам нужен вольер площадью не менее 2 м², отдельный домик или лежак.
Туалет: лоток с бумажным или древесным наполнителем (не гранулы).
Прогулки: рекомендуются два раза в день, летом важно использовать солнцезащитный крем.
Гигиена: купание пару раз в неделю, обрезка копыт, выщипывание отмирающей щетинки.