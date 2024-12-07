Свинка вместо собаки: как ухаживать за минипигом

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Минипиги, или карликовые свинки, становятся всё более популярными среди любителей необычных домашних животных. Эти милые питомцы отличаются дружелюбным характером и высоким интеллектом.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Минипиг

Однако содержание минипигов требует особых условий и тщательного подхода. В статье разберём, что отличает этих животных, как правильно за ними ухаживать, и на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Что нужно сделать перед покупкой

Познакомиться с родителями питомца : это поможет оценить его характер и размеры во взрослом возрасте.

: это поможет оценить его характер и размеры во взрослом возрасте. Учесть сложность ухода за молодыми поросятами : они требуют больше времени и внимания, но становятся преданными и ручными питомцами.

: они требуют больше времени и внимания, но становятся преданными и ручными питомцами. Проконсультироваться с владельцами и заводчиками: узнайте об особенностях ухода, рационе и ветеринарных услугах.

Породы минипигов

Вьетнамская вислобрюхая свинья : вес взрослой особи до 50 кг, дружелюбный характер

: вес взрослой особи до 50 кг, дружелюбный характер Мини-майямино : самая маленькая порода, весит 10-15 кг.

: самая маленькая порода, весит 10-15 кг. Бергштрессер книрт : весят около 15 кг, обладают крепким иммунитетом.

: весят около 15 кг, обладают крепким иммунитетом. Визенау : компактное телосложение, вес 25-50 кг, оригинальная черно-белая окраска.

: компактное телосложение, вес 25-50 кг, оригинальная черно-белая окраска. Минисибс: устойчивы к холоду, масса тела до 50 кг.

Условия содержания

Пространство : минипигам нужен вольер площадью не менее 2 м², отдельный домик или лежак.

: минипигам нужен вольер площадью не менее 2 м², отдельный домик или лежак. Туалет : лоток с бумажным или древесным наполнителем (не гранулы).

: лоток с бумажным или древесным наполнителем (не гранулы). Прогулки : рекомендуются два раза в день, летом важно использовать солнцезащитный крем.

: рекомендуются два раза в день, летом важно использовать солнцезащитный крем. Гигиена: купание пару раз в неделю, обрезка копыт, выщипывание отмирающей щетинки.

Поведение и социализация

Минипиги любознательны, умны и игривы.

Игрушки : подойдут мягкие игрушки, мячи, пластиковые бутылки.

: подойдут мягкие игрушки, мячи, пластиковые бутылки. Социализация : они могут проявлять агрессию или ревность, поэтому лучше содержать пару свинок.

: они могут проявлять агрессию или ревность, поэтому лучше содержать пару свинок. Воспитание: обучайте питомца простым командам, чтобы предотвратить деструктивное поведение.

Особенности кормления

Основа рациона

Крупы : гречка, овсянка.

: гречка, овсянка. Овощи и фрукты : морковь, яблоки, огурцы, бананы.

: морковь, яблоки, огурцы, бананы. Молочные продукты: кефир, йогурт без сахара, творог.

Категорически запрещены: мясо, цитрусовые, пряные, жареные и сладкие продукты.

Минипиги склонны к ожирению, поэтому важно следить за порциями и качеством корма.

Подводные камни содержания

Вес взрослых животных может достигать 80 кг, а рост продолжается до 3-5 лет.

Свиньи требуют большего ухода, чем кошки или собаки, и издают громкие звуки (хрюканье, визг).

Сложности с транспортировкой, особенно в условиях города.

Возможные конфликты с детьми и другими животными.

Высокая привязанность к хозяину и плохая переносимость одиночества.

Угроза заболеваний, таких как африканская чума свиней (АЧС).

Минипиги — необычные, умные и очаровательные питомцы, но их содержание требует значительных усилий.

Перед покупкой важно взвесить все за и против, учитывать особенности ухода и возможные сложности.

При правильном подходе минипиг станет преданным другом и источником радости в доме.

Уточнения

Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного.

