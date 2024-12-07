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Свинка вместо собаки: как ухаживать за минипигом

3:44
Зоосфера

Минипиги, или карликовые свинки, становятся всё более популярными среди любителей необычных домашних животных. Эти милые питомцы отличаются дружелюбным характером и высоким интеллектом.

Минипиг
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Минипиг

Однако содержание минипигов требует особых условий и тщательного подхода. В статье разберём, что отличает этих животных, как правильно за ними ухаживать, и на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Что нужно сделать перед покупкой

  • Познакомиться с родителями питомца: это поможет оценить его характер и размеры во взрослом возрасте.
  • Учесть сложность ухода за молодыми поросятами: они требуют больше времени и внимания, но становятся преданными и ручными питомцами.
  • Проконсультироваться с владельцами и заводчиками: узнайте об особенностях ухода, рационе и ветеринарных услугах.

Породы минипигов

  • Вьетнамская вислобрюхая свинья: вес взрослой особи до 50 кг, дружелюбный характер
  • Мини-майямино: самая маленькая порода, весит 10-15 кг.
  • Бергштрессер книрт: весят около 15 кг, обладают крепким иммунитетом.
  • Визенау: компактное телосложение, вес 25-50 кг, оригинальная черно-белая окраска.
  • Минисибс: устойчивы к холоду, масса тела до 50 кг.

Условия содержания

  • Пространство: минипигам нужен вольер площадью не менее 2 м², отдельный домик или лежак.
  • Туалет: лоток с бумажным или древесным наполнителем (не гранулы).
  • Прогулки: рекомендуются два раза в день, летом важно использовать солнцезащитный крем.
  • Гигиена: купание пару раз в неделю, обрезка копыт, выщипывание отмирающей щетинки.

Поведение и социализация

Минипиги любознательны, умны и игривы.

  • Игрушки: подойдут мягкие игрушки, мячи, пластиковые бутылки.
  • Социализация: они могут проявлять агрессию или ревность, поэтому лучше содержать пару свинок.
  • Воспитание: обучайте питомца простым командам, чтобы предотвратить деструктивное поведение.

Особенности кормления

Основа рациона 

  • Крупы: гречка, овсянка.
  • Овощи и фрукты: морковь, яблоки, огурцы, бананы.
  • Молочные продукты: кефир, йогурт без сахара, творог.

Категорически запрещены: мясо, цитрусовые, пряные, жареные и сладкие продукты.

Минипиги склонны к ожирению, поэтому важно следить за порциями и качеством корма.

Подводные камни содержания

  • Вес взрослых животных может достигать 80 кг, а рост продолжается до 3-5 лет.
  • Свиньи требуют большего ухода, чем кошки или собаки, и издают громкие звуки (хрюканье, визг).
  • Сложности с транспортировкой, особенно в условиях города.
  • Возможные конфликты с детьми и другими животными.
  • Высокая привязанность к хозяину и плохая переносимость одиночества.
  • Угроза заболеваний, таких как африканская чума свиней (АЧС).

Минипиги — необычные, умные и очаровательные питомцы, но их содержание требует значительных усилий.

Перед покупкой важно взвесить все за и против, учитывать особенности ухода и возможные сложности.

При правильном подходе минипиг станет преданным другом и источником радости в доме.

Уточнения

Карликовая домашняя свинья или минипиг (англ. mini pig), используется в лабораторных и медицинских исследованиях и в качестве декоративного домашнего животного.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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