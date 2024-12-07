Секреты собачьего общения: зачем собаки обнюхивают друг друга

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обнюхивание под хвостом — это привычка собак, которая может смущать их владельцев. Однако для самих питомцев это естественный процесс, связанный с их физиологией и социальным поведением.

Фото: commons.wikimedia.org by Usien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Три собаки

Разберём, зачем собаки это делают и стоит ли беспокоиться.

Почему собаки нюхают друг друга под хвостом

Обнюхивание под хвостом выполняет несколько важных функций.

Идентификация и социализация : собаки "читают" информацию о половом статусе, здоровье и характере сородича. Это позволяет им устанавливать иерархию и находить друзей.

: собаки "читают" информацию о половом статусе, здоровье и характере сородича. Это позволяет им устанавливать иерархию и находить друзей. Феромоны и анальные железы: в этой области у собак расположены железы, выделяющие уникальный запах. Феромоны дают животному ключевые сведения о другом питомце, подобно тому, как люди знакомятся через общение.

Нормально ли это и стоит ли беспокоиться

Такое поведение абсолютно естественно и не должно вызывать тревогу, если оно не сопровождается агрессией или другими отклонениями.

Когда стоит обратить внимание

Если собака раньше проявляла интерес к обнюхиванию, а затем внезапно прекратила, это может быть признаком проблем с обонянием.

Если питомец становится чрезмерно активным или агрессивным при контакте с другими собаками, стоит обратиться к кинологу.

Нужно ли отучать собаку от такого поведения

Отучать собаку нюхать других животных под хвостом в большинстве случаев не нужно, так как это важная часть их общения. Однако существует несколько нюансов.

Гигиена : если вас беспокоят контакты с бездомными собаками, следует обучить питомца базовым командам, например, "Стоять". Это поможет контролировать его действия во время прогулки.

: если вас беспокоят контакты с бездомными собаками, следует обучить питомца базовым командам, например, "Стоять". Это поможет контролировать его действия во время прогулки. Социализация: если собака проявляет агрессию, это может говорить о недостатке социализации. В таком случае важно вовремя обратиться за помощью к кинологу.

Обнюхивание под хвостом — это не только нормальное, но и важное поведение для собак. Оно помогает им социализироваться, узнавать друг друга и строить взаимоотношения.

Главное для хозяина — обеспечить питомцу правильное воспитание и своевременную социализацию, чтобы его взаимодействие с другими животными было безопасным и комфортным.

Уточнения

Феромо́ны (др.-греч. φέρω - "несу" + ὁρμάω - "возбуждаю, побуждаю") — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных и обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.

