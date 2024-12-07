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Что означают кошачьи привычки и как их понять

3:15
Зоосфера

Кошки удивляют владельцев своими привычками, которые иногда кажутся странными или даже вызывают беспокойство.

кот
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
кот

Почему они так много спят, сбрасывают вещи с поверхностей или вдруг начинают игнорировать лоток?

Ответы на эти вопросы помогут лучше понять вашего питомца, наладить с ним контакт и обеспечить ему комфортную жизнь.

Почему кошки так много спят

Кошки спят значительно больше, чем люди, и это абсолютно нормально. Обычно они отдыхают несколько раз в день, и не всегда это глубокий сон. Такой режим связан с их природной потребностью сохранять энергию.

Узнают ли кошки себя в зеркале

Кошки принимают своё отражение в зеркале за другого кота. Однако при частом контакте с зеркалом они со временем понимают, что видят себя.

Можно ли давать молоко взрослым кошкам

Нет, молоко подходит только котятам, если они не получают его естественным путем. Взрослым кошкам в 99% случаев молоко противопоказано из-за возможной непереносимости лактозы.

Почему кошка смотрят на потолок или стену

Кошки реагируют на шумы и вибрации, которые недоступны человеческому восприятию. Когда кажется, что питомец видит нечто потустороннее, он, скорее всего, просто улавливает слабые звуки или движения.

Почему кошки страдают ожирением

Кошки не чувствуют меры в еде — это природный инстинкт. Лишний вес обычно связан с неправильным питанием. Чтобы предотвратить ожирение, необходимо:

  • ограничить свободный доступ к еде;
  • кормить порционно, учитывая возраст и активность.

Может ли кастрированный кот метить территорию

Да, кастрированные коты могут продолжать метить территорию, особенно если стерилизация проведена уже во взрослом возрасте, когда привычка сформировалась.

Чтобы минимизировать риск, рекомендуется проводить процедуру сразу после физиологического созревания.

Почему кошки сбрасывают вещи с поверхности

Это форма развлечения. Кошки сбрасывают предметы, чтобы поиграть и занять себя.

Что делать, если кошке попала вода в уши

Перед купанием важно закрывать уши кошке. Если вода всё же попала:

  • высушите уши полотенцем или феном (на теплом режиме);
  • для подстраховки обратитесь к ветеринару, чтобы исключить воспаление.

Почему кошки ходит в туалет мимо лотка

  • Лоток грязный или имеет неприятный запах.
  • Кошка пытается привлечь внимание хозяина.
  • Проблемы со здоровьем.

В таких случаях нужно устранить возможные раздражители и при необходимости показать питомца врачу.

Понимание поведенческих особенностей кошек — это ключ к их благополучию. Будь то привычка сбрасывать вещи или внезапное изменение аппетита, важно реагировать с терпением и вниманием.

Забота о кошке требует знаний и любви, ведь эти животные ценят не только комфорт, но и эмоциональную связь со своим хозяином. Разбирайтесь в привычках вашего питомца, и он станет вашим преданным другом на долгие годы.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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