Опасности зимних прогулок для собак: реагенты и снег

Зимой дорожные реагенты могут причинить значительный вред лапам собаки.
Кинолог и инструктор Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, как правильно защитить питомца в холодное время года.
По мнению Мойсеенко, ботиночки для собак не только бесполезны, но и могут навредить. Он объяснил, что первые пару лет лапы собаки могут быть чувствительными из-за микротрещин, но со временем формируется рубцовая ткань, благодаря которой лапы становятся менее восприимчивыми к раздражителям.
Собаки часто едят снег во время прогулок, что может быть опасным.
Смешанный с реагентами, снег вызывает:
При первых признаках отравления следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, где собаке окажут необходимую помощь.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности во время зимних прогулок.
Соблюдение простых правил ухода и безопасности поможет защитить питомца от реагентов и других зимних опасностей.
Регулярно следите за состоянием лап, не разрешайте собаке есть снег, а при любых признаках дискомфорта обращайтесь к ветеринару.
Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.
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