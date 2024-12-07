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Опасности зимних прогулок для собак: реагенты и снег

2:14
Зоосфера

Зимой дорожные реагенты могут причинить значительный вред лапам собаки.

собака
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
собака

Кинолог и инструктор Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, как правильно защитить питомца в холодное время года.

Нужно ли использовать обувь для собак

По мнению Мойсеенко, ботиночки для собак не только бесполезны, но и могут навредить. Он объяснил, что первые пару лет лапы собаки могут быть чувствительными из-за микротрещин, но со временем формируется рубцовая ткань, благодаря которой лапы становятся менее восприимчивыми к раздражителям.

Уход за лапами после прогулки

Кинолог рекомендует

  • Мыть лапы после прогулки: используйте теплую воду или специальные средства для мытья лап, чтобы удалить остатки реагентов.
  • Не использовать крема и воски: эти средства бесполезны при температурах выше −25 °C, так как восковой слой стирается при контакте с теплым снегом.

Опасности реагентов и снега

Собаки часто едят снег во время прогулок, что может быть опасным.

Смешанный с реагентами, снег вызывает:

  • химические ожоги: реагенты повреждают слизистую рта и пищевода;
  • пищевое отравление: попадание химикатов в организм питомца.

При первых признаках отравления следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, где собаке окажут необходимую помощь.

Дополнительные советы для зимних прогулок

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности во время зимних прогулок.

Кинолог рекомендует

  • Не позволять собаке прыгать в кучи снега: это может быть опасно из-за острых предметов или реагентов внутри.
  • Избегать прогулок по льду: поверхность может быть скользкой и травмоопасной.

Как сохранить здоровье лап зимой

Соблюдение простых правил ухода и безопасности поможет защитить питомца от реагентов и других зимних опасностей.

Регулярно следите за состоянием лап, не разрешайте собаке есть снег, а при любых признаках дискомфорта обращайтесь к ветеринару.

Уточнения

Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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