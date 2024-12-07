Опасности зимних прогулок для собак: реагенты и снег

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зимой дорожные реагенты могут причинить значительный вред лапам собаки.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky собака

Кинолог и инструктор Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, как правильно защитить питомца в холодное время года.

Нужно ли использовать обувь для собак

По мнению Мойсеенко, ботиночки для собак не только бесполезны, но и могут навредить. Он объяснил, что первые пару лет лапы собаки могут быть чувствительными из-за микротрещин, но со временем формируется рубцовая ткань, благодаря которой лапы становятся менее восприимчивыми к раздражителям.

Уход за лапами после прогулки

Кинолог рекомендует

Мыть лапы после прогулки : используйте теплую воду или специальные средства для мытья лап, чтобы удалить остатки реагентов.

: используйте теплую воду или специальные средства для мытья лап, чтобы удалить остатки реагентов. Не использовать крема и воски: эти средства бесполезны при температурах выше −25 °C, так как восковой слой стирается при контакте с теплым снегом.

Опасности реагентов и снега

Собаки часто едят снег во время прогулок, что может быть опасным.

Смешанный с реагентами, снег вызывает:

химические ожоги : реагенты повреждают слизистую рта и пищевода;

: реагенты повреждают слизистую рта и пищевода; пищевое отравление: попадание химикатов в организм питомца.

При первых признаках отравления следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, где собаке окажут необходимую помощь.

Дополнительные советы для зимних прогулок

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул необходимость соблюдения безопасности во время зимних прогулок.

Кинолог рекомендует

Не позволять собаке прыгать в кучи снега : это может быть опасно из-за острых предметов или реагентов внутри.

: это может быть опасно из-за острых предметов или реагентов внутри. Избегать прогулок по льду: поверхность может быть скользкой и травмоопасной.

Как сохранить здоровье лап зимой

Соблюдение простых правил ухода и безопасности поможет защитить питомца от реагентов и других зимних опасностей.

Регулярно следите за состоянием лап, не разрешайте собаке есть снег, а при любых признаках дискомфорта обращайтесь к ветеринару.

Уточнения

Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.

