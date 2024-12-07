Когда аппетит вашего питомца может стать поводом для тревоги

Если ваш пушистый друг постоянно просит еду и не отходит от миски, это может быть связано с физиологией, поведенческими особенностями или даже заболеваниями.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской
Разбираем основные причины и даем рекомендации.
Физиологические причины повышенного аппетита
Кошки — активные животные, которые тратят много энергии, поэтому их аппетит вполне оправдан.
Подвижность: уличные кошки расходуют на 30% больше калорий, чем домоседы.
Возраст: у пожилых кошек активность естественно снижается, поэтому аппетит может изменяться.
Беременность: в первой половине беременности кошка ест меньше из-за токсикоза, но на третьей-четвертой неделе её потребность в калориях увеличивается до 50%.
Поведенческие причины
Кошки тоже склонны заедать стресс, особенно при смене обстановки, появлении новых людей или недостатке внимания. Иногда вместо игр хозяева пытаются компенсировать недостаток общения едой, что только усугубляет ситуацию.
Ошибки в кормлении
Несбалансированный рацион: если корм дается "на глаз", а питомец таскает еду со стола, это может привести к перееданию и проблемам со здоровьем.
Частое поощрение лакомствами: лакомства не должны превышать 10% рациона.
Возможные заболевания
Если повышенный аппетит сопровождается изменением веса или поведением, это может быть признаком болезни.
Гипертиреоз: повышенный аппетит на фоне потери веса из-за нарушения работы щитовидной железы.
Сахарныйдиабет: кошка много ест, но не набирает вес, испытывает жажду.
Проблемы ЖКТ: потеря веса, изменения стула и рвота могут указывать на болезни пищеварительной системы.
Как организовать питание
Сбалансированный рацион должен учитывать возраст, вес и потребности кошки.