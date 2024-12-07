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Когда аппетит вашего питомца может стать поводом для тревоги

Зоосфера

Если ваш пушистый друг постоянно просит еду и не отходит от миски, это может быть связано с физиологией, поведенческими особенностями или даже заболеваниями.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Разбираем основные причины и даем рекомендации.

Физиологические причины повышенного аппетита

Кошки — активные животные, которые тратят много энергии, поэтому их аппетит вполне оправдан.

  • Подвижность: уличные кошки расходуют на 30% больше калорий, чем домоседы.
  • Возраст: у пожилых кошек активность естественно снижается, поэтому аппетит может изменяться.
  • Беременность: в первой половине беременности кошка ест меньше из-за токсикоза, но на третьей-четвертой неделе её потребность в калориях увеличивается до 50%.

Поведенческие причины

Кошки тоже склонны заедать стресс, особенно при смене обстановки, появлении новых людей или недостатке внимания. Иногда вместо игр хозяева пытаются компенсировать недостаток общения едой, что только усугубляет ситуацию.

Ошибки в кормлении

  • Несбалансированный рацион: если корм дается "на глаз", а питомец таскает еду со стола, это может привести к перееданию и проблемам со здоровьем.
  • Частое поощрение лакомствами: лакомства не должны превышать 10% рациона.

Возможные заболевания

Если повышенный аппетит сопровождается изменением веса или поведением, это может быть признаком болезни.

  • Гипертиреоз: повышенный аппетит на фоне потери веса из-за нарушения работы щитовидной железы.
  • Сахарный диабет: кошка много ест, но не набирает вес, испытывает жажду.
  • Проблемы ЖКТ: потеря веса, изменения стула и рвота могут указывать на болезни пищеварительной системы.

Как организовать питание

Сбалансированный рацион должен учитывать возраст, вес и потребности кошки.

Режим кормления

  • Взрослые кошки: 2-3 раза в день.
  • Котята до полугода: 4-5 раз в день.
  • Беременные кошки: 3-6 кормлений маленькими порциями.

Как скорректировать пищевое поведение

Чтобы кошка не выпрашивала еду сверх меры, следуйте рекомендациям.

  • Дробное питание: увеличьте количество кормлений с помощью кормушки с таймером.
  • Игры: активные занятия отвлекут от скуки и еды.
  • Кормушки-головоломки: сделают процесс получения еды увлекательным.

Когда обратиться к ветеринару

Если у кошки наблюдаются:

  • диарея или рвота;
  • снижение или увеличение веса;
  • изменения в поведении или ухудшение внешнего вида.

Внимательное отношение к поведению и рациону питомца поможет сохранить его здоровье.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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