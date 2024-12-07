Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы сталкиваются с проблемой царапанья мебели кошками. Решение есть — когтеточка! Однако не все питомцы сразу готовы к её использованию.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

В этом материале собраны советы, которые помогут приучить пушистого друга к новому аксессуару.

Почему кошкам нужна когтеточка

Царапание для кошек — не вредная привычка, а часть их естественного поведения. Это важно по нескольким причинам:

Удаление старых чешуек : Когти остаются острыми и здоровыми.

: Когти остаются острыми и здоровыми. Маркировка территории : Железы на подушечках лап выделяют индивидуальный запах.

: Железы на подушечках лап выделяют индивидуальный запах. Разминка мышц: Растяжка и царапание улучшают тонус лап.

Без когтеточки кошка будет использовать мебель, ковры или стены. Ваша задача — предложить питомцу альтернативу, удовлетворяющую его инстинкты.

Как выбрать когтеточку

Правильный выбор аксессуара влияет на успех приучения. Основные виды когтеточек:

Вертикальные : Для кошек, предпочитающих царапать стены и стоячие поверхности.

: Для кошек, предпочитающих царапать стены и стоячие поверхности. Горизонтальные : Для любителей драть ковры.

: Для любителей драть ковры. Многоуровневые комплексы : Подходят активным кошкам, которые любят лазать.

: Подходят активным кошкам, которые любят лазать. Угловые: Для питомцев, которые портят углы диванов.

Совет: Материал тоже имеет значение. Например, картон подойдет тем, кто предпочитает мягкие текстуры, а сизалевые поверхности — большинству кошек благодаря их грубости.

Если у вас несколько питомцев, лучше приобрести разные виды когтеточек.

Этапы приучения кошки

Приучение кошки требует терпения и наблюдательности.

Разместите когтеточку правильно : Установите её там, где кошка обычно точит когти, например, рядом с диваном. После привыкания можно постепенно переместить устройство.

: Установите её там, где кошка обычно точит когти, например, рядом с диваном. После привыкания можно постепенно переместить устройство. Покажите пример : Проведите когтями кошки по поверхности когтеточки. Это привлечет её внимание.

: Проведите когтями кошки по поверхности когтеточки. Это привлечет её внимание. Используйте приманки : Нанесите на когтеточку кошачью мяту или валериану, чтобы заинтересовать питомца.

: Нанесите на когтеточку кошачью мяту или валериану, чтобы заинтересовать питомца. Хвалите питомца : Каждое использование когтеточки сопровождайте похвалой или лакомством.

: Каждое использование когтеточки сопровождайте похвалой или лакомством. Защитите мебель: Накройте её пледом или обработайте отпугивающим спреем.

Как закрепить привычку

Для устойчивого результата необходимо:

Обновлять когтеточку : Изношенные поверхности быстро теряют привлекательность для кошки.

: Изношенные поверхности быстро теряют привлекательность для кошки. Поощрять взаимодействие: Хвалите кошку за каждый подход к когтеточке. Можно привязать игрушку к верхней части, чтобы сделать процесс интереснее.

Ошибки, которых нужно избегать

Не наказывайте кошку : Агрессия только ухудшит ваши отношения.

: Агрессия только ухудшит ваши отношения. Не убирайте когтеточку : Даже если кошка пока её игнорирует, оставьте устройство на виду.

: Даже если кошка пока её игнорирует, оставьте устройство на виду. Не ждите мгновенных результатов: Обучение может занять время. Приучение кошки к когтеточке требует терпения, но результат стоит усилий. Вы сохраните мебель, а ваш питомец получит удобное место для ухода за когтями.

Уточнения

Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.

