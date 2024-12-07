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Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой

3:11
Зоосфера

Многие владельцы сталкиваются с проблемой царапанья мебели кошками. Решение есть — когтеточка! Однако не все питомцы сразу готовы к её использованию.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

В этом материале собраны советы, которые помогут приучить пушистого друга к новому аксессуару.

Почему кошкам нужна когтеточка

Царапание для кошек — не вредная привычка, а часть их естественного поведения. Это важно по нескольким причинам:

  • Удаление старых чешуек: Когти остаются острыми и здоровыми.
  • Маркировка территории: Железы на подушечках лап выделяют индивидуальный запах.
  • Разминка мышц: Растяжка и царапание улучшают тонус лап.

Без когтеточки кошка будет использовать мебель, ковры или стены. Ваша задача — предложить питомцу альтернативу, удовлетворяющую его инстинкты.

Как выбрать когтеточку

Правильный выбор аксессуара влияет на успех приучения. Основные виды когтеточек:

  • Вертикальные: Для кошек, предпочитающих царапать стены и стоячие поверхности.
  • Горизонтальные: Для любителей драть ковры.
  • Многоуровневые комплексы: Подходят активным кошкам, которые любят лазать.
  • Угловые: Для питомцев, которые портят углы диванов.

Совет: Материал тоже имеет значение. Например, картон подойдет тем, кто предпочитает мягкие текстуры, а сизалевые поверхности — большинству кошек благодаря их грубости.

Если у вас несколько питомцев, лучше приобрести разные виды когтеточек.

Этапы приучения кошки

Приучение кошки требует терпения и наблюдательности.

  • Разместите когтеточку правильно: Установите её там, где кошка обычно точит когти, например, рядом с диваном. После привыкания можно постепенно переместить устройство.
  • Покажите пример: Проведите когтями кошки по поверхности когтеточки. Это привлечет её внимание.
  • Используйте приманки: Нанесите на когтеточку кошачью мяту или валериану, чтобы заинтересовать питомца.
  • Хвалите питомца: Каждое использование когтеточки сопровождайте похвалой или лакомством.
  • Защитите мебель: Накройте её пледом или обработайте отпугивающим спреем.

Как закрепить привычку

Для устойчивого результата необходимо:

  • Обновлять когтеточку: Изношенные поверхности быстро теряют привлекательность для кошки.
  • Поощрять взаимодействие: Хвалите кошку за каждый подход к когтеточке. Можно привязать игрушку к верхней части, чтобы сделать процесс интереснее.

Ошибки, которых нужно избегать

  • Не наказывайте кошку: Агрессия только ухудшит ваши отношения.
  • Не убирайте когтеточку: Даже если кошка пока её игнорирует, оставьте устройство на виду.
  • Не ждите мгновенных результатов: Обучение может занять время.

    Приучение кошки к когтеточке требует терпения, но результат стоит усилий. Вы сохраните мебель, а ваш питомец получит удобное место для ухода за когтями.

Уточнения

Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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