Спасите мебель: как быстро научить кошку пользоваться когтеточкой

Многие владельцы сталкиваются с проблемой царапанья мебели кошками. Решение есть — когтеточка! Однако не все питомцы сразу готовы к её использованию.
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати
В этом материале собраны советы, которые помогут приучить пушистого друга к новому аксессуару.
Почему кошкам нужна когтеточка
Царапание для кошек — не вредная привычка, а часть их естественного поведения. Это важно по нескольким причинам:
Удаление старых чешуек: Когти остаются острыми и здоровыми.
Маркировка территории: Железы на подушечках лап выделяют индивидуальный запах.
Разминка мышц: Растяжка и царапание улучшают тонус лап.
Без когтеточки кошка будет использовать мебель, ковры или стены. Ваша задача — предложить питомцу альтернативу, удовлетворяющую его инстинкты.
Как выбрать когтеточку
Правильный выбор аксессуара влияет на успех приучения. Основные виды когтеточек:
Вертикальные: Для кошек, предпочитающих царапать стены и стоячие поверхности.
Горизонтальные: Для любителей драть ковры.
Многоуровневыекомплексы: Подходят активным кошкам, которые любят лазать.
Угловые: Для питомцев, которые портят углы диванов.
Совет: Материал тоже имеет значение. Например, картон подойдет тем, кто предпочитает мягкие текстуры, а сизалевые поверхности — большинству кошек благодаря их грубости.
Если у вас несколько питомцев, лучше приобрести разные виды когтеточек.
Этапы приучения кошки
Приучение кошки требует терпения и наблюдательности.
Разместите когтеточку правильно: Установите её там, где кошка обычно точит когти, например, рядом с диваном. После привыкания можно постепенно переместить устройство.
Покажите пример: Проведите когтями кошки по поверхности когтеточки. Это привлечет её внимание.
Используйте приманки: Нанесите на когтеточку кошачью мяту или валериану, чтобы заинтересовать питомца.
Хвалите питомца: Каждое использование когтеточки сопровождайте похвалой или лакомством.
Защититемебель: Накройте её пледом или обработайте отпугивающим спреем.
Как закрепить привычку
Для устойчивого результата необходимо:
Обновлятькогтеточку: Изношенные поверхности быстро теряют привлекательность для кошки.
Поощрятьвзаимодействие: Хвалите кошку за каждый подход к когтеточке. Можно привязать игрушку к верхней части, чтобы сделать процесс интереснее.
Ошибки, которых нужно избегать
Не наказывайте кошку: Агрессия только ухудшит ваши отношения.
Не убирайте когтеточку: Даже если кошка пока её игнорирует, оставьте устройство на виду.
Не ждите мгновенных результатов: Обучение может занять время.
Приучение кошки к когтеточке требует терпения, но результат стоит усилий. Вы сохраните мебель, а ваш питомец получит удобное место для ухода за когтями.
Уточнения
Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.