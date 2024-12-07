Запах изо рта у питомца: как вовремя распознать проблему

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда у собаки появляется неприятный запах из пасти, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Узнайте, как определить причину и помочь питомцу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Что такое галитоз

Легкий запах изо рта у собаки после сна или еды — это нормально. Но если аромат становится стойким и неприятным, речь идет о галитозе.

Это не самостоятельное заболевание, а симптом, который указывает на скрытые проблемы со здоровьем питомца.

Основные причины галитоза

Стоматологические заболевания

Чаще всего неприятный запах возникает из-за проблем с зубами или деснами.

Зубной камень, кариес, гингивит и пародонтит создают благоприятную среду для бактерий.

Комментарий ветеринара:

"Регулярный уход за зубами нужно начинать с раннего возраста. Используйте мягкую щетку или специальные спонжи для удаления остатков пищи".

Ошибки в питании

Некачественный корм или несбалансированный рацион часто провоцируют специфический запах.

Комментарий ветеринара:

"Даже хороший корм может не подойти конкретной собаке. Это может быть связано с нарушением усвоения компонентов или недостаточной жесткостью корма".

Проблемы ЖКТ

Гастрит, язва, панкреатит и другие нарушения ЖКТ тоже вызывают неприятный запах.

Комментарий ветеринара:

"При подозрении на проблемы ЖКТ нужно сделать УЗИ брюшной полости и сдать анализы крови".

Инородное тело в пасти

Палочки, кусочки игрушек или костей могут застрять и вызвать воспаление.

Комментарий ветеринара:

"Часто в пасти собак остаются палочки после игр. Лучше избегать их, чтобы не провоцировать проблемы".

Болезни мочеполовой системы

Запах аммиака из пасти может указывать на патологии почек или мочевого пузыря.

Комментарий ветеринара:

"Обратите внимание на жажду, частое мочеиспускание и необычные позы при этом. Это может быть сигналом серьезной проблемы".

Инфекции дыхательных путей

Воспаление миндалин, трахеит или пневмония тоже могут проявляться галитозом.

Комментарий ветеринара:

"Лечение зависит от типа инфекции. Иногда нужны антибиотики, ингаляции или местная обработка".

Сахарный диабет

Запах ацетона из пасти — серьезный признак, требующий срочной диагностики.

Комментарий ветеринара:

"Анализы крови на глюкозу и мочи помогут подтвердить или исключить диабет".

Аллергии

Контакт с аллергенами может нарушить баланс в организме и спровоцировать запах.

Комментарий ветеринара:

"Аллергия индивидуальна. Это может быть реакция на пыльцу, пшеницу или даже говядину".

Как предотвратить и устранить запах

Чтобы сохранить здоровье собаки и устранить неприятный запах:

Придерживайтесь регулярного ухода за зубами.

Контролируйте рацион и избегайте некачественного корма.

Обращайтесь к ветеринару при первых признаках изменений.

Регулярные осмотры помогут предотвратить развитие многих болезней. Лучше заранее позаботиться о профилактике, чем бороться с последствиями.

Уточнения

Халито́з или галито́з (halitosis; от лат. halitus - дыхание и греч. -osis) — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

