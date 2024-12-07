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Не пропустите эти признаки! Как понять, что у собаки стресс?

1:27
Зоосфера

Как определить, находится ли ваша собака в состоянии стресса

Если ваша собака находится в состоянии стресса, может отказываться выполнять команды и ходить в туалет.

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Кроме того, распространёнными признаками являются беспричинная или повышенная агрессия, подбирание мусора на улице, повышенное слюноотделение.

Собаки также могут не захотеть играть с вами или другими животными. Стресс часто проявляется физически: дрожь, прижатые уши и хвост, лай, тяжелое дыхание.

У собак могут быть разные симптомы стресса. Кратковременный стресс не представляет опасности для организма собаки. Однако длительный стресс накладывает негативный отпечаток на здоровье и поведение животного и может привести к проблемам.

Как помочь собаке избавиться от стресса

Физическая активность помогает снять стресс у животных. Поэтому старайтесь выгуливать собаку на улице и как можно больше играть в доме, разучивайте с питомцем новые команды.

Вы также можете создать новую среду, чтобы уменьшить стресс вашей собаки. Новый положительный опыт хорошо скажется на психике животного. Это могут быть знакомства с другими собаками, вкусная еда и лакомства, развивающие игрушки.

Если стресс у вашей собаки долго не проходит, стоит обратиться за помощью к ветеринару.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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