Как кошки манипулируют своими хозяевами? 4 главных способа

Кошки часто используют мяуканье и мурлыканье в качестве формы общения. Они быстро узнают, что определенные вокализации могут вызывать определенные реакции у своих владельцев, такие как кормление или внимание.
Кошки используют язык тела, чтобы выразить привязанность и привлечь внимание. Такие действия, как трение о ноги своего хозяина или сидение на личных вещах, являются способами, с помощью которых они выражают свое желание близости.
Кошки используют свои глаза для эффективного общения. Продолжительный зрительный контакт, медленное моргание или расширенные зрачки могут передавать различные сообщения, от голода до желания поиграть или просто желания быть рядом.
Кошки быстро учатся, особенно когда речь идет о причинах и следствиях. Если кошка обнаруживает, что определенное поведение приводит к наградам, таким как лакомства или игры, она, скорее всего, будет повторять эти действия, чтобы достичь желаемого.
Будь то манипулирование владельцами, чтобы они открывали двери, обеспечивали удобные места для отдыха или предлагали вкусные лакомства, кошки учатся использовать свои действия, чтобы влиять на своих хозяев.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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