Как обезопасить ёлку, если дома есть кошка

Сделайте Новый год безопасным для кошки

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как защитить ёлку от кошки

Новогодняя ёлка часто становится центром внимания не только для семьи, но и для кошки. Для владельцев пушистых питомцев праздники могут превратиться в стресс, ведь мало какой котик устоит перед соблазном поиграть с игрушками или залезть на украшенное дерево. Важно сделать праздник не только весёлым, но и безопасным для животного.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Советы по защите ёлки и кошки:

Откажитесь от новогоднего дождика

Если ваша кошка любит жевать дождик, лучше вовсе не использовать его для украшения. Материал, из которого он изготовлен, не переваривается, и если кошка его проглотит, это может привести к кишечной непроходимости, необходимости хирургического вмешательства или даже летальному исходу. Используйте пластиковые игрушки

Висящие на ветках шарики привлекают кошек, превращаясь в игрушки. Чтобы избежать разбитых украшений и травм, используйте для нижних ярусов ёлки небьющиеся пластиковые шары. Они безопасны, даже если питомец их уронит. Отпугивайте кошку запахом

Чтобы снизить интерес кошки к ёлке, обработайте дерево специальным отпугивающим спреем, который можно найти в зоомагазинах. Альтернативой станет использование корок цитрусовых — апельсинов и лимонов, запах которых кошки не любят.

Помните!

Простые меры предосторожности помогут сохранить здоровье вашего питомца и праздник от неприятных неожиданностей.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



