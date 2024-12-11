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Генетика может помочь любителям кошек с аллергией

Скоро появятся кошки, которые не вызывают аллергию
1:31
Зоосфера

Гипоаллергенные кошки: учёные работают над решением проблемы аллергии

Новое исследование, посвящённое белку Fel d 1 — главному виновнику аллергии на кошек, — даёт надежду на появление гипоаллергенных питомцев. Этот белок, который вырабатывается всеми представителями семейства кошачьих, накапливается на шерсти и вызывает аллергические реакции.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Что нашли учёные?

Исследователи изучили генетические последовательности Fel d 1 у 276 видов кошачьих. Анализ выявил значительное разнообразие мутаций, что указывает на возможность снижения активности этого белка. У таких видов, как пума и черноногая кошка, обнаружены мутации, которые приводят к пониженному уровню Fel d 1.

Как это поможет?

С помощью технологии редактирования генов CRISPR учёные планируют модифицировать гены, отвечающие за выработку Fel d 1, чтобы создать кошек, не вызывающих аллергию. Это открытие может стать прорывом для людей, которые любят кошек, но вынуждены избегать их из-за аллергии.

Что это значит?

Работа над гипоаллергенными кошками подчеркивает огромный потенциал генетического редактирования для улучшения качества жизни. Будущие технологии могут сделать кошек доступными для всех, независимо от аллергии, и открыть новые возможности в биотехнологиях.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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