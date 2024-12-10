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Почему кошки спят по 12–16 часов в сутки

Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
1:43
Зоосфера

Почему кошки так много спят: секреты кошачьего отдыха

Кошки – настоящие рекордсмены по количеству времени, проводимого во сне. Взрослые мурлыки тратят на отдых от 12 до 16 часов в сутки, а котята и пожилые питомцы могут спать ещё дольше. Но почему они спят так много? Причина кроется в их инстинктах и особенностях организма.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Генетическая предрасположенность

Желание много спать – это не просто привычка, а генетическая особенность. Кошки – прирождённые охотники. Хотя домашним питомцам не нужно добывать пищу, их инстинкты всё ещё заставляют их готовиться к «охоте». Для этого требуется восстановление сил, чтобы быть готовыми к активным играм или резким броскам по квартире.

Готовность к охоте и защите

В дикой природе кошка могла быть как охотником, так и потенциальной жертвой. Поэтому сон для неё – это не только отдых, но и возможность быть в состоянии готовности. Даже дома кошки иногда занимаются настоящей охотой, например, на грызунов.

Особенности кошачьего сна

Стоит помнить, что далеко не весь сон кошки является глубоким. Большую часть времени мурлыки проводят в поверхностном состоянии, которое позволяет им быстро реагировать на потенциальные угрозы. Такие короткие и частые периоды сна помогают им поддерживать готовность в любых обстоятельствах.

Таким образом, продолжительный сон – это не лень, а природная необходимость, которая помогает кошкам сохранять энергию, здоровье и готовность к любым ситуациям.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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