Ваш щенок часто скулит? Распространённые причины, почему это происходит

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коммуникация

Скуление — это способ общения щенка. Он может выражать дискомфорт, голод или потребность выйти на улицу.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Привлечение внимания

Щенки часто скулят, чтобы привлечь ваше внимание, если им скучно.

Тревога или одиночество

Щенки могут скулить, когда чувствуют тревогу или одиночество. Это может произойти, когда они отделены от своих однопометников или оставлены одни.

Физический дискомфорт

Если щенок испытывает боль или дискомфорт, скуление может быть способом выразить это. Это может быть связано с проблемами со здоровьем или даже с неудобным местом для сна.

Голод или жажда

Щенки скулят, когда они голодны или хотят пить. В этом может помочь регулярное питание и доступ к воде.

Прорезывание зубов

Прорезывание зубов может быть дискомфортным для щенков, и они могут скулить в ответ на боль и раздражение.

Страх или неуверенность

Новая обстановка или впечатления могут заставить щенка чувствовать страх или неуверенность, что приведет к скулению.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



