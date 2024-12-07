Ваш щенок часто скулит? Распространённые причины, почему это происходит

Скуление — это способ общения щенка. Он может выражать дискомфорт, голод или потребность выйти на улицу.
Щенки часто скулят, чтобы привлечь ваше внимание, если им скучно.
Щенки могут скулить, когда чувствуют тревогу или одиночество. Это может произойти, когда они отделены от своих однопометников или оставлены одни.
Если щенок испытывает боль или дискомфорт, скуление может быть способом выразить это. Это может быть связано с проблемами со здоровьем или даже с неудобным местом для сна.
Щенки скулят, когда они голодны или хотят пить. В этом может помочь регулярное питание и доступ к воде.
Прорезывание зубов может быть дискомфортным для щенков, и они могут скулить в ответ на боль и раздражение.
Новая обстановка или впечатления могут заставить щенка чувствовать страх или неуверенность, что приведет к скулению.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.