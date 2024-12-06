Как кошки воспринимают музыку? Это должен знать каждый хозяин питомца

Слух кошек отличается от человеческого. Кроме того, диапазон и частоты звука, которые может обнаружить кошка, значительно отличаются от тех, которые воспринимает человек.
Вот почему ваш питомец просто не сможет наслаждаться большей частью вашей любимой музыки. Дело в том, что ваша музыка очень громкая для животного и вызывает дискомфорт.
Музыка с криками вызывает у животных только отторжение, страх или дискомфорт.
Попробуйте уменьшить громкость музыки, если рядом с вами есть кошка. Животные очень чувствительны к громким, резким звукам и шуму. Из-за этого они могут даже испытывать физическую боль.
Однако некоторые ноты в человеческой музыке могут напоминать питомцам мурлыканье.
Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.