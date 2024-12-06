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Как кошки воспринимают музыку? Это должен знать каждый хозяин питомца

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Зоосфера

Как кошки воспринимают музыку

Слух кошек отличается от человеческого. Кроме того, диапазон и частоты звука, которые может обнаружить кошка, значительно отличаются от тех, которые воспринимает человек.

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Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Вот почему ваш питомец просто не сможет наслаждаться большей частью вашей любимой музыки. Дело в том, что ваша музыка очень громкая для животного и вызывает дискомфорт.

Как кошки реагируют на музыку

Музыка с криками вызывает у животных только отторжение, страх или дискомфорт.

Попробуйте уменьшить громкость музыки, если рядом с вами есть кошка. Животные очень чувствительны к громким, резким звукам и шуму. Из-за этого они могут даже испытывать физическую боль.

Однако некоторые ноты в человеческой музыке могут напоминать питомцам мурлыканье.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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