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В Томске на продажу выставили змеиные выползки

1:04
Зоосфера

Выползок представляет собой остатки, которые остаются после природной линьки змеи. Отрезки змеиной кожи нередко используют для создания оберегов.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Жителям Томска предлагают приобрести выползки длиной 1 метр. Цена на этот экзотический товар составляет 100 рублей за каждую единицу.

Символом 2025 года станет Зелёная Деревянная змея. На томских онлайн-платформах и маркетплейсах можно найти множество товаров, связанных с данной темой. В продаже имеются сувениры, мыло ручного производства, а также мягкие игрушки в виде маленьких змей.

Также следует отметить необычные предновогодние предложения, которые, мягко говоря, могут показаться странными. В Томске на продажу выставлены повреждённые игрушки. Владельцу удалось оценить несколько битых экземпляров в 50 рублей, отметив в описании, что они отлично подойдут для творческих идей, передает Tomsk.mk.ru.

 

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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