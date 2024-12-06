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Наказывать собаку можно только таким способом, тогда проблем с психикой не будет

1:14
Зоосфера

Можно ли наказать собаку за плохое поведение

Наказание за проступок приемлемо, если оно помогает животному сформировать правильные отношения со своим хозяином. Наказание должно прививать послушание требованиям хозяина.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

Однако важно во всем знать меру. Это значит, что наказание не должно перерастать в жестокость по отношению к питомцу. Наказание не должно включать в себя крик или физическое насилие над животным.

Как правильно наказать собаку

Наказывайте свою собаку только во время или сразу после совершения правонарушения. Так животное сможет понять, почему вы злитесь.

Не наказывайте своего питомца, если собака прекращает нежелательное поведение. Когда ваш питомец усвоит урок, обязательно дополните наказание за плохое поведение поощрениями.

Дайте собаке лакомство или погладьте ее за ухом. Используйте такие команды, как "сидеть", "стоп", "стоять". Ошибки, допущенные при использовании корректирующих методов обучения, очень трудно исправить. Из-за суровых наказаний собаки могут впасть в депрессию или повысится их уровень тревожности.

Уточнения

Наказа́ние — применение каких-либо мер в отношении виновного в проступке или преступлении, либо лишение его каких-либо жизненных благ.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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