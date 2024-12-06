А вы готовы к появлению щенка? Чек-лист идеального щенячьего дома

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чтобы проверить себя и свою квартиру на готовность к такому важному событию как появление щенка существует чек-лист идеального щенячьего дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Безопасность:

Всё, что может навредить щенку — чистящие средства, кабели, шоколадные конфеты и другие опасные вещи — должно быть вне досягаемости его маленьких лап и зубов.

Комфорт:

У вашего питомца должен быть тёплый и уютный уголок для сна и отдыха, а также пространство для изучения новой обстановки в квартире. Идеальными вариантами могут стать домик, манеж, клетка или другой seлф-спейс.

Питание:

Выберите место для кормления, которое будет расположено вдали от лежанки, чтобы собака могла поесть спокойно.

Запас корма:

Убедитесь, что у вас есть необходимый запас корма, который будет храниться в недоступном для щенка месте. Важно, чтобы на упаковке была маркировка «Для щенков». Успокоительные средства: Используйте успокаивающие спреи или диффузоры с феромонами, чтобы помочь вашему питомцу чувствовать себя комфортно и расслабленно в новом доме, особенно в первые ночи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



