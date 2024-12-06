Почему кошки так любят спать у вас на голове?

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Питомцы часто весьма своеобразно демонстрируют свою любовь. Например, кошки любят спать на голове хозяина. Учёные провели исследования на этот счёт и выделили три основные причины.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Температура.

Ваша голова — самое тёплое место в постели, поэтому иногда вы для кошки как живой радиатор отопления. С тим нужно просто смириться.

Наблюдательный пункт.

Подушка — это отличный наблюдательный пункт, ведь она находится на возвышенности. С неё кошки могут обозревать комнату и осязать происходящее в полудреме, используя свои вибриссы.

Запах.

Волосы человека выделяют феромоны, и если вы нравитесь кошке, она будет стремиться к источнику «родного» запаха и не упустит возможность оставить на нём свой собственный. Это проявление любви, пусть и в своеобразной манере.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.

