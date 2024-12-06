Почему кошки так любят спать у вас на голове?

Питомцы часто весьма своеобразно демонстрируют свою любовь. Например, кошки любят спать на голове хозяина. Учёные провели исследования на этот счёт и выделили три основные причины.
Температура.
Ваша голова — самое тёплое место в постели, поэтому иногда вы для кошки как живой радиатор отопления. С тим нужно просто смириться.
Наблюдательный пункт.
Подушка — это отличный наблюдательный пункт, ведь она находится на возвышенности. С неё кошки могут обозревать комнату и осязать происходящее в полудреме, используя свои вибриссы.
Запах.
Волосы человека выделяют феромоны, и если вы нравитесь кошке, она будет стремиться к источнику «родного» запаха и не упустит возможность оставить на нём свой собственный. Это проявление любви, пусть и в своеобразной манере.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.