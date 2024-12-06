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5 признаков того, что ваш партнёр не нравится питомцу

1:32
Зоосфера

Для того чтобы ваша совместная жизнь была гармоничной, кандидатуру партнёра должна одобрить не только ваша мама, но и ваш кот или пёс. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые могут проявиться в присутствии дорогого вам, но неприятного домашнему любимцу человека.

Собака
Фото: pxhere.com
Собака

1. Питомец метит территорию.

Вы можете заметить, что он оставляет метки за пределами лотка, портит мебель, рвёт одежду и другие виды деструктивного поведения, которых раньше не наблюдалось. Может и нагадить в обувь гостя.

2. Демонстрирует дискомфорт и тревогу.

Обратите внимание на язык тела питомца. Если он поджимает хвост, сгорблен, прижимает уши, когда рядом ваш партнёр — это может быть плохим знаком.

3. Агрессивное или избегающее поведение.

Некоторые питомцы прячутся, отказываются от игр и объятий. Другие могут открыто шипеть, рычать и даже атаковать человека, если он подходит к вам слишком близко.

4. Проблемы со здоровьем, вызванные стрессом.

Такие симптомы, как рвота, расстройство ЖКТ и чрезмерное вылизывание, могут обостряться, когда объект неприязни находится рядом.

5. Чрезмерное навязывание дружбы со стороны партнёра.

Если человек активно взаимодействует с питомцем против его воли, это 100% гарантия того, что животное уже его не переносит.

Уточнения

Деструкти́вное поведе́ние — практические или вербальные проявления внутренней деятельности индивида, направленные на разрушение чего-либо. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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