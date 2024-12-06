Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, как известно, большие любители мяса. И не зря: оно является основным источником белка, необходимого для поддержания здоровья и активности питомца.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Как понять, что собака не получает достаточно белка? Вот несколько признаков:

— Снижение мышечной массы.

Мышцы становятся менее объёмными и более мягкими. Собака может начать спотыкаться и испытывать трудности при вставании.

— Проблемы с шерстью и кожей.

Шерсть становится тусклой и выпадает, кожа становится сухой. Раны заживают медленно.

— Проблемы с весом и ростом.

У взрослых собак может наблюдаться потеря веса, а у щенков — задержка роста и развития.

— Усталость и плохой аппетит.

Собака отказывается от игр и прогулок, выглядит утомлённой и безразличной.

Если вы уверены, что обеспечиваете собаку достаточным количеством белка, но всё равно замечаете эти симптомы, обратитесь к ветеринару. Дефицит белка может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

