Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе

Собаки, как известно, большие любители мяса. И не зря: оно является основным источником белка, необходимого для поддержания здоровья и активности питомца.
Как понять, что собака не получает достаточно белка? Вот несколько признаков:
— Снижение мышечной массы.
Мышцы становятся менее объёмными и более мягкими. Собака может начать спотыкаться и испытывать трудности при вставании.
— Проблемы с шерстью и кожей.
Шерсть становится тусклой и выпадает, кожа становится сухой. Раны заживают медленно.
— Проблемы с весом и ростом.
У взрослых собак может наблюдаться потеря веса, а у щенков — задержка роста и развития.
— Усталость и плохой аппетит.
Собака отказывается от игр и прогулок, выглядит утомлённой и безразличной.
Если вы уверены, что обеспечиваете собаку достаточным количеством белка, но всё равно замечаете эти симптомы, обратитесь к ветеринару. Дефицит белка может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.