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Какие крупные породы кошек стоит выбрать для дома

2:07
Зоосфера

Среди любителей кошек есть те, кто предпочитает крупные породы. Популярность мейн-кунов известна, но на самом деле в мире существует около десятка габаритных кошек. Каждая из них отличается уникальными чертами характера и внешности.

Курильский бобтейл
Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курильский бобтейл

Саванна

Саванна — результат скрещивания домашней кошки с африканской дикой кошкой. Вес питомца может достигать 15 кг. Обладая крупными ушами и окрасом, напоминающим леопарда, она выглядит хищно, но остаётся активной, любопытной и нуждается в общении с людьми и другими животными.

Чаузи

Чаузи, весом до 15 кг, напоминает камышового кота. Это энергичная, независимая кошка с развитым интеллектом. Её отличает любовь к водным процедурам. Несмотря на свободолюбие, чаузи остаётся дружелюбным питомцем, который ценит заботу и ласку.

Мейн-кун

Мейн-кун, весящий до 12 кг, выделяется своим крупным телосложением и характерными кисточками на ушах, напоминающими рысь. Несмотря на внушительный вид, это миролюбивый, спокойный и легко дрессируемый питомец.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — выносливый охотник, весом до 12 кг. Она отличается густой мягкой шерстью, суровым характером и привязанностью к одному хозяину. Эта порода не переносит одиночества и относится к незнакомцам с осторожностью.

Курильский бобтейл

Курильский бобтейл, весом до 10 кг, встречается на Сахалине и Курильских островах. Он обладает мускулистым телосложением, дружелюбным и игривым характером. Бобтейл выбирает в хозяева самого авторитетного члена семьи и не требует сложного ухода.

Эти крупные породы кошек ценятся за свою уникальность, яркую внешность и сильный характер. Они становятся настоящими друзьями для тех, кто ищет особенного питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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