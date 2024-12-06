Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверенные способы избавления от слизней на цветах
Все минусы кожаного салона в авто
Не грустить, когда за окном серо и скучно, поможет этот продукт
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Простые шаги для избавления от сорняков на даче

Как отвлечь собаку от порчи мебели и одежды

1:14
Зоосфера

Если собака постоянно портит мебель или рвёт одежду, не стоит наказывать её за такое поведение. Вместо этого можно направить энергию питомца в нужное русло, предложив ему увлекательную игрушку. Простой мячик, наполненный тканевыми обрезками, может стать отличным решением проблемы.

Собака с игрушкой
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с игрушкой

Как сделать игрушку для собаки, которая любит рвать вещи:

  • Приобретите специальный мячик с полой серединой и отверстиями.
  • Заполните его обрезками ткани, которые легко извлекать.
  • Передайте игрушку собаке и позвольте ей наслаждаться процессом "извлечения".

Игрушка сразу же заинтересует питомца, так как будет удовлетворять его естественные инстинкты. Вы заметите, что собака проводит время с мячиком, переставая обращать внимание на мебель и одежду.

Когда питомец вытаскивает все обрезки, их можно просто вернуть обратно в мячик, продлевая веселье. Такая игра не только увлекательна, но и безопасна для животного, а также помогает сохранить ваши вещи в целости.

Создание этой простой игрушки избавит вас от беспокойства о повреждённой мебели и подарит вашей собаке море удовольствия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта
Мария Погребняк устроила гламурною фотосессию с трёхмесячным сыном
Учёные выяснили, почему риск рака снижается с возрастом
Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Простые шаги для избавления от сорняков на даче
Как сэкономить время при приготовлении фасоли: быстрые лайфхаки
Нефтегигант Chevron теряет прибыль и сокращает персонал
Юрист и драматург Михаил Барщевский рассказал о своём спектакле-квесте
Абхазия осталась без денег. Россия прекратила финансовую помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.