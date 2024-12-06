Как отвлечь собаку от порчи мебели и одежды

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если собака постоянно портит мебель или рвёт одежду, не стоит наказывать её за такое поведение. Вместо этого можно направить энергию питомца в нужное русло, предложив ему увлекательную игрушку. Простой мячик, наполненный тканевыми обрезками, может стать отличным решением проблемы.

Фото: unsplash.com by Justin Veenema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с игрушкой

Как сделать игрушку для собаки, которая любит рвать вещи:

Приобретите специальный мячик с полой серединой и отверстиями.

Заполните его обрезками ткани, которые легко извлекать.

Передайте игрушку собаке и позвольте ей наслаждаться процессом "извлечения".

Игрушка сразу же заинтересует питомца, так как будет удовлетворять его естественные инстинкты. Вы заметите, что собака проводит время с мячиком, переставая обращать внимание на мебель и одежду.

Когда питомец вытаскивает все обрезки, их можно просто вернуть обратно в мячик, продлевая веселье. Такая игра не только увлекательна, но и безопасна для животного, а также помогает сохранить ваши вещи в целости.

Создание этой простой игрушки избавит вас от беспокойства о повреждённой мебели и подарит вашей собаке море удовольствия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

