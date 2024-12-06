Как отвлечь собаку от порчи мебели и одежды

Если собака постоянно портит мебель или рвёт одежду, не стоит наказывать её за такое поведение. Вместо этого можно направить энергию питомца в нужное русло, предложив ему увлекательную игрушку. Простой мячик, наполненный тканевыми обрезками, может стать отличным решением проблемы.
Как сделать игрушку для собаки, которая любит рвать вещи:
Игрушка сразу же заинтересует питомца, так как будет удовлетворять его естественные инстинкты. Вы заметите, что собака проводит время с мячиком, переставая обращать внимание на мебель и одежду.
Когда питомец вытаскивает все обрезки, их можно просто вернуть обратно в мячик, продлевая веселье. Такая игра не только увлекательна, но и безопасна для животного, а также помогает сохранить ваши вещи в целости.
Создание этой простой игрушки избавит вас от беспокойства о повреждённой мебели и подарит вашей собаке море удовольствия.
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