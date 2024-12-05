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Ветеринар рассказала, как распознать аллергию у кошки

2:05
Зоосфера

Как и люди, кошки подвержены аллергии — заболеванию, которое может не только вызывать зуд и другие неприятные симптомы, но и давать опасные осложнения. Каковы признаки возможных аллергий у кошек, и как их диагностировать рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

"Аллергия у кошки часто проявляется не совсем заметно для владельцев и ошибочно трактуется как избыточный груминг. Когда у нее зудит тело, она начинает себя вылизывать. Язык у кошки очень шершавый, и когда она вылизывается, она себя чешет. Как правило, на этих этапах проблема зуды может быть непонятная владельцу", — отметила специалист.

Она добавила, что аллергия у кошек вызывается в основном тремя основными причинами. Первая группа самая большая — это аллергический блошиный дерматит и аллергия на укусы насекомых, комаров, мошек, каких-то других паразитов. В этом случае владельцы очень часто отрицают, что его кошку могут покусать блохи, потому что кошка живет в квартире и, например, никогда не выходит на улицу. Но нужно помнить, что человек может принести блох на себе.

"Владельцы первых этажей в гораздо большей группе риска, потому что блохи часто проникают в их квартиру из подвалов. Поэтому аллергический блошиный дерматит лидирует среди аллергий с большим отрывом, вопреки общепринятому мнению, что аллергия у нас в основном на курицу. Пищевая аллергия по статистике от 5 до 20% всего занимает от всех аллергий, и не только курица, но и говядина, белки коровы, то есть и молоко, молочные продукты и говяжьи, тоже примерно одинаковый процент аллергий", — подчеркнула ветеринар.

Третий тип аллергий, который по распространенности стоит на втором месте, — это атопический дерматит, или аллергенные компоненты окружающей среды. Это, как правило, аллергия на домашнюю пыль или цветение в летний сезон каких-то растений.

 

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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