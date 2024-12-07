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Собаки и геомагнитные бури: как понять, что ваш питомец страдает

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Зоосфера » Собаки

Магнитные бури, которые в этом году проявлялись особенно часто, оказывают влияние не только на людей и технику. Как выясняется, даже наши четвероногие друзья — собаки — могут чувствовать на себе последствия солнечной активности.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Однако этот вопрос остается открытым для дискуссий. Научное сообщество не пришло к единому мнению о том, насколько геомагнитные изменения влияют на самочувствие человека, не говоря уже о домашних животных. 

Понять, что собака чувствует дискомфорт, можно по определенным внешним признакам: вялость, замедленная реакция на раздражители, а также удлиненный сон. Это может быть ответом организма животного на геомагнитные изменения.

Эксперты советуют поддерживать активность питомцев в такие периоды. 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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