Собаки и геомагнитные бури: как понять, что ваш питомец страдает

Магнитные бури, которые в этом году проявлялись особенно часто, оказывают влияние не только на людей и технику. Как выясняется, даже наши четвероногие друзья — собаки — могут чувствовать на себе последствия солнечной активности.
Однако этот вопрос остается открытым для дискуссий. Научное сообщество не пришло к единому мнению о том, насколько геомагнитные изменения влияют на самочувствие человека, не говоря уже о домашних животных.
Понять, что собака чувствует дискомфорт, можно по определенным внешним признакам: вялость, замедленная реакция на раздражители, а также удлиненный сон. Это может быть ответом организма животного на геомагнитные изменения.
Эксперты советуют поддерживать активность питомцев в такие периоды.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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