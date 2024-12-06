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Почему кошки массируют своих хозяев лапками три возможные причины

1:46
Зоосфера

Кошки часто демонстрируют поведение, которое может показаться странным, но вызывает у владельцев умиление. Одним из таких действий является "массаж" лапками, который питомцы делают своему хозяину. Это поведение имеет несколько объяснений, каждое из которых связано с эмоциональным или физическим состоянием животного.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Молочный шаг

Так называют инстинктивное движение, которое кошки выполняют, вспоминая своё детство. Этот жест связан с моментами, когда они питались молоком матери, массируя её живот для стимуляции лактации. Если кошка делает "молочный шаг" после еды или перед сном, это означает, что она расслаблена и чувствует себя в полной безопасности. Такое поведение говорит о глубоком доверии и восприятии хозяина как заботливого "родителя".

Метить территорию

Кошка может использовать "массаж" как способ оставить на хозяине свои пахучие метки. Секрет, выделяемый из подушечек лап, позволяет животному обозначить своего человека как "своего". Это позитивный знак привязанности и признания хозяина частью своей территории.

Стресс

Иногда "молочный шаг" является способом самоуспокоения. Если кошка пережила стрессовую ситуацию, например, громкий шум, приезд гостей или переезд, она может использовать это действие для снятия напряжения. В таких случаях владельцу стоит обратить внимание на возможные триггеры стресса у своего питомца.

Наблюдение за поведением кошки помогает лучше понимать её эмоциональное состояние и укреплять взаимную связь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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