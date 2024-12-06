Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты

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Почему шотландские кошки такие злые

Часто о причинах гнева питомца можно только догадываться. Скорее всего, это связано с тем, что шотландские кошки очень не любят, когда кто-то или что-то ограничивает их свободу.

Фото: Wikipedia by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шотландская вислоухая

Вообще, не все кошки любят заточение. Многие люди считают, что шотландские кошки агрессивны по своей природе, потому что так устроена их генетика. Они просто предрасположены к тому, чтобы быть более агрессивными, чем другие породы.

Сидеть на руках — крайняя форма несвободы для питомца, особенно если вы держите кошку, не давая ей прыгать. Некоторым кошкам требуется много времени, чтобы привыкнуть к новым людям и доверять им.

Агрессия используется кошками для защиты своей территории, потомства, добычи, а также для самообороны. Это неотъемлемая часть большинства игр про кошек.

Уточнения

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.



