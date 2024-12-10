Простые способы отучить кошку драть обивку

Как спасти мебель от кошачьих когтей

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проблема испорченной мебели знакома многим владельцам кошек. Питомцы могут драть всё подряд: диваны, ковры, обои. Однако эта привычка — не проявление вредности, а естественное поведение животных. Что делать, чтобы уберечь своё имущество и не лишать кошку возможности точить когти?

Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра с кошкой

Почему кошки портят мебель?

Кошки дерут мебель не из упрямства. Они точат когти, чтобы обновить их, размять спину и даже пометить территорию. Это естественный инстинкт, который нельзя игнорировать.

Как отучить кошку портить вещи: эффективные советы

Выбирайте подходящие материалы

Если вы планируете обновить мебель, обратите внимание на материалы, которые кошки обходят стороной. Антивандальная ткань, такая как нейлоновый флок, микровелюр или велсофт, устойчива к когтям и легко чистится. Эти материалы помогут сохранить внешний вид мебели.

Если вы планируете обновить мебель, обратите внимание на материалы, которые кошки обходят стороной. Антивандальная ткань, такая как нейлоновый флок, микровелюр или велсофт, устойчива к когтям и легко чистится. Эти материалы помогут сохранить внешний вид мебели. Когтеточка — обязательный аксессуар

Купите когтеточку и защитную плёнку для мебели. Когтеточка станет безопасной зоной, где питомец сможет удовлетворить свои природные потребности. Главное — разместить её в удобном и доступном месте.

Купите когтеточку и защитную плёнку для мебели. Когтеточка станет безопасной зоной, где питомец сможет удовлетворить свои природные потребности. Главное — разместить её в удобном и доступном месте. Используйте запахи

Если кошка продолжает интересоваться мебелью, обработайте проблемные участки отпугивающим спреем. Однако помните: если у питомца нет альтернативного места для упражнений, он снова начнёт портить вещи.

Решение есть!

Правильный выбор материалов, когтеточка и небольшие хитрости помогут вам защитить мебель и сохранить гармонию в доме.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



