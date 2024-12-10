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Простые способы отучить кошку драть обивку

Как спасти мебель от кошачьих когтей
1:41
Зоосфера

Проблема испорченной мебели знакома многим владельцам кошек. Питомцы могут драть всё подряд: диваны, ковры, обои. Однако эта привычка — не проявление вредности, а естественное поведение животных. Что делать, чтобы уберечь своё имущество и не лишать кошку возможности точить когти?

Игра с кошкой
Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра с кошкой

Почему кошки портят мебель?

Кошки дерут мебель не из упрямства. Они точат когти, чтобы обновить их, размять спину и даже пометить территорию. Это естественный инстинкт, который нельзя игнорировать.

Как отучить кошку портить вещи: эффективные советы

  • Выбирайте подходящие материалы
    Если вы планируете обновить мебель, обратите внимание на материалы, которые кошки обходят стороной. Антивандальная ткань, такая как нейлоновый флок, микровелюр или велсофт, устойчива к когтям и легко чистится. Эти материалы помогут сохранить внешний вид мебели.

  • Когтеточка — обязательный аксессуар
    Купите когтеточку и защитную плёнку для мебели. Когтеточка станет безопасной зоной, где питомец сможет удовлетворить свои природные потребности. Главное — разместить её в удобном и доступном месте.

  • Используйте запахи
    Если кошка продолжает интересоваться мебелью, обработайте проблемные участки отпугивающим спреем. Однако помните: если у питомца нет альтернативного места для упражнений, он снова начнёт портить вещи.

Решение есть!

Правильный выбор материалов, когтеточка и небольшие хитрости помогут вам защитить мебель и сохранить гармонию в доме.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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