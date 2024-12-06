Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию с 2025 года увеличится
Посев щавеля под зиму: секреты раннего урожая
Навязчивая кошка: забота, стресс или серьёзная проблема
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон
А вы готовы к появлению щенка? Чек-лист идеального щенячьего дома
Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто
Губерниев призвал не слишком обнадеживаться допуском российских ски-альпинистов

Уход за кошками: три породы, которые могут стать настоящей проблемой

1:39
Зоосфера

Кошки могут стать отличными компаньонами, однако не каждая порода подходит для домашнего содержания. У некоторых пород есть особенности, которые делают их менее удобными для содержания в качестве домашних питомцев.

Сфинкс
Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сфинкс

Бенгальская кошка

Эти кошки привлекают своей пятнистой шерстью и элегантностью, но у них есть ряд особенностей, которые могут стать проблемой для владельцев. Бенгальцы отличаются повышенной активностью и требуют значительных физических и умственных нагрузок. Без достаточного внимания они могут проявлять агрессию. Кроме того, их привязанность к людям часто ниже, чем у других пород.

Сфинкс

Уникальная внешность сфинкса, обусловленная отсутствием шерсти, вызывает смешанные чувства. Некоторые считают их менее уютными по сравнению с пушистыми кошками. Кроме того, бесшерстная кожа требует особого ухода: регулярной гигиены, защиты от холода и солнечных ожогов.

Шотландская вислоухая кошка

Очаровательная внешность с круглыми мордочками и загнутыми ушами шотландских вислоухих скрывает серьёзные проблемы со здоровьем. Генетическая мутация, отвечающая за форму ушей, затрагивает и суставы, из-за чего эти кошки страдают от болезненного артрита уже в молодом возрасте. Это требует от владельцев особого внимания к состоянию здоровья питомца.

Выбор породы кошки — ответственное решение, и важно учитывать все особенности, чтобы животное гармонично вписалось в вашу жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию с 2025 года увеличится
Посев щавеля под зиму: секреты раннего урожая
Навязчивая кошка: забота, стресс или серьёзная проблема
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон
А вы готовы к появлению щенка? Чек-лист идеального щенячьего дома
Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто
Губерниев призвал не слишком обнадеживаться допуском российских ски-альпинистов
ОПЕК+ продолжает сокращение добычи нефти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.