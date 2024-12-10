Что нам известно о влиянии окраса на характер питомца

Окрас шерсти влияет на характер кошки

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские учёные обнаружили возможную связь между цветом шерсти кошек и их характером. Это не значит, что окрас животного полностью определяет его поведение, но позволяет сделать некоторые предположения о том, насколько кот будет дружелюбным или независимым.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

Какие кошки самые дружелюбные?

Согласно исследованию, опубликованному в издании ScienceFocus, наиболее общительными и дружелюбными считаются рыжие коты и кошки. Они активные, контактные и легко идут на контакт с человеком.

Кошки, которые предпочитают независимость

Белые кошки, как правило, более спокойные, сдержанные и независимые. Хотя такие питомцы не всегда стремятся к общению, они отличаются смелостью и уравновешенностью.

Чёрные коты — загадочные и универсальные

Учёные не выявили ярко выраженных черт характера у чёрных котов. Они остаются загадочными, но именно благодаря этому становятся идеальными "универсальными" питомцами.

Разноцветные и черепаховые кошки

Двухцветные кошки часто проявляют дружелюбие, тогда как черепаховые имеют склонность к нетерпимости и более своенравны.

Исследователи подчёркивают, что такие характеристики могут быть субъективными. Поведение кошек формируется не только генетикой, но и воспитанием, отношением хозяев и окружающей обстановкой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



