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Потеря аппетита и странное поведение: что делать с больным питомцем

1:30
Зоосфера

Ответственность за здоровье питомца лежит на владельце, и важно вовремя заметить признаки, указывающие на необходимость обращения к ветеринару. Существует четыре основных сигнала, которые нельзя игнорировать.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Потеря аппетита и снижение веса

Если кошка перестала есть или заметно уменьшила количество потребляемой пищи, а её вес начал снижаться, это серьёзный повод для визита к врачу. Внимательные хозяева знают норму для своего питомца и могут быстро заметить изменения.

Изменения в поведении

Болезненное состояние часто сопровождается апатией, раздражительностью или агрессией. Кошки могут избегать контактов, прятаться в укромных местах, что свидетельствует о дискомфорте или боли.

Проблемы с мочеполовой системой

Чаще всего такие трудности встречаются у котов. Признаками могут быть затруднённое мочеиспускание, изменение цвета и запаха мочи, а также появление луж в неожиданных местах. Эти симптомы могут указывать на наличие камней или инфекции.

Выделения

Появление слизи, гноя или крови из глаз, носа или половых органов требует срочного обращения к специалисту. Это может быть признаком инфекционного или иного заболевания.
Своевременное выявление таких симптомов и визит к ветеринару помогают сохранить здоровье питомца и избежать осложнений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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