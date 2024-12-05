Паразиты, стресс или дефицит витаминов: почему кошка теряет шерсть

Проблема выпадения шерсти у кошек часто вызывает беспокойство владельцев. Случаи, когда шерсть валяется по всему дому, не редкость, однако вычесывание — лишь временное решение. Чтобы устранить проблему, необходимо понять её причины, так как непрерывная линька — это сигнал о возможных нарушениях в организме животного.
В норме сезонная линька происходит осенью и весной и может длиться 1-3 месяца. Если процесс затягивается, это может быть связано с нарушением обмена веществ. Существует несколько основных факторов, влияющих на выпадение шерсти:
Стресс и возраст: переезд, разлука с хозяином или старение могут привести к ухудшению состояния шерсти.
Гормональные изменения: беременность или другие гормональные изменения также могут повлиять на шерсть, особенно если качество корма оставляет желать лучшего.
Недостаток витаминов: дефицит витаминов группы B, возникающий при кормлении низкокачественным кормом, провоцирует проблемы с шерстью.
Паразиты: наличие блох вызывает зуд и расчесы, что приводит к выпадению шерсти.
Болезни: аллергия, лишай, воспаление сальных желез (аденит), поражение волосяных фолликулов (фолликулит), облысение (алопеция), себорея или генетические нарушения, такие как гипотрихоз, также влияют на состояние шерсти.
Для лечения важно обратиться к ветеринару. Специалист проведёт обследование, назначит подходящий корм и лечение, а также поможет справиться со стрессовыми ситуациями.
Ше́рсть - волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
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