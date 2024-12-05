Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер объяснила, почему после тренировки могут болеть суставы
Зимние зелёные чудеса: выбор морозостойких хвойных растений
С 2025 года авиакомпании не смогут аннулировать обратные билеты
Почему массаж гуаша стал незаменимым в современной бьюти-рутине?
Стоимость биткойна рухнула на $7 тысяч всего за одну минуту
Потеря аппетита и странное поведение: что делать с больным питомцем
В США нашли способ защитить личные данные от китайских хакеров
Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе
Новые методы хранения: почему холодильник стал выбором опытных садоводов

Паразиты, стресс или дефицит витаминов: почему кошка теряет шерсть

1:42
Зоосфера

Проблема выпадения шерсти у кошек часто вызывает беспокойство владельцев. Случаи, когда шерсть валяется по всему дому, не редкость, однако вычесывание — лишь временное решение. Чтобы устранить проблему, необходимо понять её причины, так как непрерывная линька — это сигнал о возможных нарушениях в организме животного.

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

В норме сезонная линька происходит осенью и весной и может длиться 1-3 месяца. Если процесс затягивается, это может быть связано с нарушением обмена веществ. Существует несколько основных факторов, влияющих на выпадение шерсти:

Стресс и возраст: переезд, разлука с хозяином или старение могут привести к ухудшению состояния шерсти.

Гормональные изменения: беременность или другие гормональные изменения также могут повлиять на шерсть, особенно если качество корма оставляет желать лучшего.

Недостаток витаминов: дефицит витаминов группы B, возникающий при кормлении низкокачественным кормом, провоцирует проблемы с шерстью.

Паразиты: наличие блох вызывает зуд и расчесы, что приводит к выпадению шерсти.

Болезни: аллергия, лишай, воспаление сальных желез (аденит), поражение волосяных фолликулов (фолликулит), облысение (алопеция), себорея или генетические нарушения, такие как гипотрихоз, также влияют на состояние шерсти.

Для лечения важно обратиться к ветеринару. Специалист проведёт обследование, назначит подходящий корм и лечение, а также поможет справиться со стрессовыми ситуациями.

Уточнения

Ше́рсть - волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Потеря аппетита и странное поведение: что делать с больным питомцем
В США нашли способ защитить личные данные от китайских хакеров
Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе
Новые методы хранения: почему холодильник стал выбором опытных садоводов
Выяснилось, какой суп оказался лидером у заказывающих еду россиян — и это не борщ
Сын Джо Байдена задолжал 300 тысяч долларов и хотел рассчитаться своей картиной
Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России
Как Nissan Juke попал на банкноту Камбоджи
Как сделать образ дороже с помощью аксессуаров?
Черчесов заявил, что не удивлён коррупционному скандалу в российском футболе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.