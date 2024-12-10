Как организовать пространство для кошки и защитить стол

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Простые способы отучить кошку от прогулок по столам
1:49
Зоосфера

Кошки славятся своей независимостью и склонностью забираться туда, куда, как нам кажется, им не место. Столы, подоконники с рассадой или солнечные участки на кухонных столешницах становятся для них излюбленными местами. Чтобы отучить питомца от этой привычки, важно понимать, что движет им, и грамотно подходить к воспитанию.

Кот ворует хлеб
Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Кот ворует хлеб

Почему кошки ходят по столам?

Ветеринар Рэй Спрэгли отмечает, что кошки рассматривают такие поверхности как удобные наблюдательные пункты. Это их способ контролировать территорию. Помимо инстинкта, их привлекают запах еды и тепло солнечных лучей.

Как отучить кошку от этой привычки?

  1. Уберите соблазны.
    Пустой стол — первый шаг к успеху. Уберите еду и другие интересные для кошки вещи, чтобы она не находила повода возвращаться.

  2. Создайте альтернативу.
    Поставьте для кошки уютную лежанку на подоконнике. Это даст ей возможность греться на солнце и наблюдать за происходящим на улице.

  3. Проверьте рацион.
    Кошка может лазить по столам в поисках еды из-за голода. Убедитесь, что она получает качественный корм и нужное количество пищи.

  4. Действуйте вовремя.
    Воспитывайте питомца только в момент нарушения. Замечания через время не работают — кошка не поймёт, за что её ругают.

  5. Используйте хитрости.
    Попробуйте накрыть стол шуршащей или липкой тканью. Кошки избегают неприятных тактильных ощущений, и это поможет отбить у них желание туда забираться.

Грамотный подход, внимание к потребностям кошки и немного терпения — и вы сможете отучить своего питомца от этой привычки.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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