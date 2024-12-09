Что скрывается за привычкой собаки наклонять голову

Собаки наклоняют голову, чтобы лучше нас понять

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак наверняка замечали, как питомцы наклоняют голову, когда к ним обращаются. Этот жест вызывает умиление, но почему собаки так делают? Наука пока не изучила этот вопрос детально, но есть несколько интересных гипотез.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Собаки пытаются понять нас

Исследования показывают, что собаки способны распознавать слова и интонации. Наклон головы может быть их способом лучше уловить произносимые вами фразы и эмоции.

Сосредоточенность на звуке

Несмотря на превосходный слух, собаки не всегда точно определяют источник звука. Наклон головы может помочь им точнее понять, откуда доносится ваш голос.

Попытка лучше вас увидеть

Форма морды некоторых собак ограничивает их обзор. Наклоняя голову, питомец пытается лучше рассмотреть лицо или окружающую обстановку.

Питомцы любят положительные эмоции

Хотя вряд ли собака понимает, насколько мило выглядит, она ощущает ваше одобрение и повторяет жест, чтобы снова получить положительную реакцию.

Наклон головы собаки — не просто привычка. Это способ наладить связь, лучше понять вас и вызвать улыбку.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



