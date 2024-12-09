Влияние геомагнитных изменений на домашних животных

Магнитные бури, число которых в этом году выросло, затрагивают не только людей и технику, но и наших четвероногих друзей. Однако многие до сих пор не знают, как солнечная активность влияет на собак.
Споры о влиянии геомагнитных колебаний на самочувствие человека ведутся давно. Что уж говорить о животных — здесь вопрос ещё сложнее. Тем не менее владельцы собак замечают изменения в поведении своих питомцев во время вспышек на Солнце.
"Иногда мои собаки спят так крепко, что невозможно их дозваться. В такие дни буквально приходится уговаривать их выйти на прогулку", — делится ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Основные признаки реакции собаки на магнитные бури включают вялость, увеличенную продолжительность сна и замедленную реакцию на раздражители. Эти симптомы, по словам эксперта, временные и проходят с правильным подходом.
Помочь питомцу справиться с недомоганием можно с помощью активных прогулок. Физическая нагрузка стимулирует организм и помогает нивелировать влияние внешних факторов.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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