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Как часто нужно чистить зубы собаке, чтобы избежать проблем

1:07
Зоосфера

Гигиена полости рта собаки требует регулярного ухода, включающего чистку зубов. Необходимость этой процедуры обусловлена риском развития различных стоматологических заболеваний. Для ухода используется специальная зубная паста и щетка, разработанные для животных.

Собака
Фото: pxhere.com
Собака

Регулярность процедуры зависит от реакции питомца: если собака спокойно переносит чистку, рекомендуется проводить её ежедневно. Если возникают сложности, допустимо ограничиться двумя чистками в неделю. Основные причины необходимости ухода за зубами — профилактика зубного камня, кариеса и пародонтита. Эти заболевания могут привести к потере зубов, что существенно ухудшает качество жизни животного.

Важную роль играет рацион собаки. Чтобы избежать повреждения зубов и десен, из него исключаются сладости, кости и опасные игрушки, которые могут травмировать полость рта. Уход за зубами — обязательная часть заботы о здоровье собаки, которая не должна игнорироваться.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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