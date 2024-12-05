Как часто нужно чистить зубы собаке, чтобы избежать проблем

Гигиена полости рта собаки требует регулярного ухода, включающего чистку зубов. Необходимость этой процедуры обусловлена риском развития различных стоматологических заболеваний. Для ухода используется специальная зубная паста и щетка, разработанные для животных.
Регулярность процедуры зависит от реакции питомца: если собака спокойно переносит чистку, рекомендуется проводить её ежедневно. Если возникают сложности, допустимо ограничиться двумя чистками в неделю. Основные причины необходимости ухода за зубами — профилактика зубного камня, кариеса и пародонтита. Эти заболевания могут привести к потере зубов, что существенно ухудшает качество жизни животного.
Важную роль играет рацион собаки. Чтобы избежать повреждения зубов и десен, из него исключаются сладости, кости и опасные игрушки, которые могут травмировать полость рта. Уход за зубами — обязательная часть заботы о здоровье собаки, которая не должна игнорироваться.
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