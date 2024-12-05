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Кинолог рассказал, что собака линяет не по сезону по причине слишком комфортных условий жизни

2:05
Зоосфера

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Pravda. Ru назвал основные причины несвоевременного обновления шерсти у питомца и дал советы — как всё исправить.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

Зима на дворе, а собака активно линяет и к морозам остаётся без "шубы". Знакомая многим владельцам домашних животных ситуация. График обновления шерсти сбивается, по словам эксперта, по нескольким причинам.

"Полно собак, одетых в разные комбинезоны, свитера, какие-то накидки и все остальное. Нарушается терморегуляция. Животное не приспособлено к вещам, которые на него надевает человек. Второе, собака, живущая в квартире, не может приспособиться к сезонным изменениям, потому что она большую часть времени находится в квартире или доме. Тепло всегда. Какой смысл собаке менять свою одежду, если в доме тепло? И, безусловно, не будем забывать о режиме питания. Если собака получает какие-то неполноценные корма, то шерсть у неё периодически вылезает", — перечислил основные моменты, на которые нужно обратить внимание любителям собак, кинолог.

Данная собакам от природы хорошая терморегуляция — надёжная защита от холодов. Больше двигаться на прогулке, больше бегать — и не надо тёплых курток, шарфиков и шапок, считает эксперт.

"У животных прекрасная терморегуляция: они босиком по снегу ходят, на снегу спят, лежат на льду и так далее. Собака никогда не мёрзнет. Она даже мокрая не мёрзнет, потому что у неё не намокает кожа. У неё может быть мокрая шерсть, но, кожа не намокает, потому что она смазана надкожным жиром, находящимся у корней волос", — пояснил специалист.

Не мыть часто, постоянно ухаживать за шерстью, тщательно расчёсывать, — и процесс линьки постепенно нормализуется, резюмировал Константин Карапетьянц.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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