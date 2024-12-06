Кот пропал в Йеллоустоне, но его нашли через полгода в Калифорнии

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние кошки часто удивляют нас своей привязанностью и способностью преодолевать невероятные расстояния ради любимого дома. История, случившаяся в США, стала еще одним доказательством этого.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морда серого кота

1448 километров ради семьи

Кот по имени Рейн Бо прошел невероятные 1448 километров, чтобы вернуться домой, хотя до порога родного жилища ему не хватило всего 300 километров.

Как это произошло

Американская семья из Калифорнии отправилась на отдых в Йеллоустонский национальный парк, взяв с собой своего кота Рейн Бо. Путешествие прошло спокойно, но по неизвестным причинам кот внезапно исчез, оставив своих хозяев в растерянности. Два долгих месяца поисков не дали результатов, и семья вернулась домой с тяжелым сердцем.

Однако судьба преподнесла им сюрприз. Почти через восемь месяцев, в августе, владельцы получили ошеломительное известие. Им позвонили из службы по контролю за животными и сообщили, что в Розвилле, штат Калифорния, найден их пропавший кот.

Рейн Бо, заметно похудевший и уставший, был обнаружен на улице жительницей городка, которая передала его в приют. Ветеринары подтвердили, что кот преодолел огромное расстояние, но не дошел до дома всего 300 километров.

Счастливый финал

Семья немедленно забрала своего любимца. Восстановившись после путешествия, Рейн Бо снова радует своих хозяев. Теперь он никогда не потеряется, ведь на кота надели GPS-трекер. История воссоединения семьи и их верного кота быстро разлетелась по социальным сетям, вдохновляя многих на веру в чудеса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



