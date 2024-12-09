Простые и вкусные лакомства для кошек своими руками

Как заменить магазинные лакомства для кошки

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как побаловать кошку домашними лакомствами: простые рецепты

Порадовать кошку вкусным и полезным угощением можно, не выходя из дома. Вместо магазинных лакомств или еды с хозяйского стола, приготовьте что-то самостоятельно. Это не только безопасно, но и с любовью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

1. Лакомства из курицы

Сырое мясо не рекомендуется из-за риска паразитов, поэтому:

Отварите куриное филе без специй и соли.

Нарежьте мясо кубиками среднего размера.

Заморозьте кусочки на доске, а затем сложите в пакет, чтобы они не слиплись.

2. Лакомства из рыбы

Сварите филе нежирной рыбы (например, трески).

Смешайте его с овсяными хлопьями до консистенции фарша.

Сформируйте небольшие шарики или кубики и подсушите их в духовке.

3. Лакомства из мяса

Отварите любое нежирное мясо (например, индейку или говядину).

Пропустите его через мясорубку и добавьте немного бульона.

Получившийся паштет разложите по формочкам для льда и заморозьте.

Приготовление таких угощений дома не только делает рацион питомца разнообразнее, но и даёт уверенность в качестве еды.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



