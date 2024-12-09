Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин утвердил список поручений по борьбе с манипуляциями на финансовых рынках
Восстановление здоровья рассады: важные советы и рекомендации
Где лечат тело и душу — россияне едут в эти необычные санатории России
Новый год со вкусом: салат, который удивит гостей
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Сын Александра Ширвиндта похвастался богатым наследством
Пять простых советов, благодаря которым ваши губы будут сохнуть меньше
Могут ли мокрые ноги и сквозняки вызывать простуду?
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено

Простые и вкусные лакомства для кошек своими руками

Как заменить магазинные лакомства для кошки
1:17
Зоосфера

Как побаловать кошку домашними лакомствами: простые рецепты

Порадовать кошку вкусным и полезным угощением можно, не выходя из дома. Вместо магазинных лакомств или еды с хозяйского стола, приготовьте что-то самостоятельно. Это не только безопасно, но и с любовью.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

1. Лакомства из курицы

Сырое мясо не рекомендуется из-за риска паразитов, поэтому:

  • Отварите куриное филе без специй и соли.
  • Нарежьте мясо кубиками среднего размера.
  • Заморозьте кусочки на доске, а затем сложите в пакет, чтобы они не слиплись.

2. Лакомства из рыбы

  • Сварите филе нежирной рыбы (например, трески).
  • Смешайте его с овсяными хлопьями до консистенции фарша.
  • Сформируйте небольшие шарики или кубики и подсушите их в духовке.

3. Лакомства из мяса

  • Отварите любое нежирное мясо (например, индейку или говядину).
  • Пропустите его через мясорубку и добавьте немного бульона.
  • Получившийся паштет разложите по формочкам для льда и заморозьте.

Приготовление таких угощений дома не только делает рацион питомца разнообразнее, но и даёт уверенность в качестве еды.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Автоэксперт предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины
Египет меняет подход к закупке зерна
Идеальный завтрак за полчаса: рецепт овсяной запеканки
Назван самый популярный способ путешествовать у россиян
Контрастный душ и правильный рацион при низком давлении
Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей
Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови
Три ошибки, которые разрушают ваш любимый праздничный салат
Топ-4 ошибки полива, которые совершает почти каждый любитель растений
Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.