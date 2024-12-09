Простые и вкусные лакомства для кошек своими руками

Как побаловать кошку домашними лакомствами: простые рецепты
Порадовать кошку вкусным и полезным угощением можно, не выходя из дома. Вместо магазинных лакомств или еды с хозяйского стола, приготовьте что-то самостоятельно. Это не только безопасно, но и с любовью.
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Кошка ест
1. Лакомства из курицы
Сырое мясо не рекомендуется из-за риска паразитов, поэтому:
Отварите куриное филе без специй и соли.
Нарежьте мясо кубиками среднего размера.
Заморозьте кусочки на доске, а затем сложите в пакет, чтобы они не слиплись.
2. Лакомства из рыбы
Сварите филе нежирной рыбы (например, трески).
Смешайте его с овсяными хлопьями до консистенции фарша.
Сформируйте небольшие шарики или кубики и подсушите их в духовке.
3. Лакомства из мяса
Отварите любое нежирное мясо (например, индейку или говядину).
Пропустите его через мясорубку и добавьте немного бульона.
Получившийся паштет разложите по формочкам для льда и заморозьте.
Приготовление таких угощений дома не только делает рацион питомца разнообразнее, но и даёт уверенность в качестве еды.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".