Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей
Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови
Три ошибки, которые разрушают ваш любимый праздничный салат
Топ-4 ошибки полива, которые совершает почти каждый любитель растений
Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи
Гниение деревьев: можно ли спасти любимое растение?
Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии
Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы
Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений

Породы кошек, которые сложно содержать дома

Эти кошки — не лучший выбор для новичков
2:07
Зоосфера

Породы кошек, с которыми может быть сложно жить: что стоит знать перед выбором

Домашние кошки могут стать идеальными компаньонами, но не каждая порода подходит для уютного проживания рядом с человеком. Некоторые мурлыки требуют особого подхода, ухода или могут быть не лучшим вариантом для новичков.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Бенгальская кошка

Эти кошки привлекают своей эффектной пятнистой шерстью и грациозностью, но за внешностью скрываются особенности характера:

  • Высокая активность: бенгальцы нуждаются в интенсивной физической и умственной нагрузке. Без игр и развлечений они могут стать деструктивными.
  • Сложности в общении: их отношения с людьми не всегда складываются так же тепло, как у более дружелюбных пород.
  • Склонность к агрессии: бенгальские кошки могут проявлять агрессивное поведение, если их потребности не удовлетворены.

Сфинкс

Отсутствие шерсти делает этих кошек уникальными, но также приносит определённые трудности:

  • Нет "уютности": многим людям сфинксы кажутся менее приятными на ощупь по сравнению с пушистыми собратьями.
  • Особый уход: кожа сфинксов требует регулярного очищения, так как без шерсти она быстрее загрязняется.

Шотландская вислоухая кошка

Эти кошки завоёвывают сердца округлой мордочкой и характерной формой ушей. Однако их милый внешний вид скрывает серьёзные проблемы:

  • Генетическая мутация: ушки, создающие их узнаваемый образ, связаны с дефектом хрящевой ткани.
  • Болезни суставов: шотландские вислоухие часто страдают от артрита в раннем возрасте, что требует особого внимания к их здоровью.

Вывод:

Перед выбором кошки важно учитывать не только её внешний вид, но и особенности ухода, поведения и здоровья. Некоторые породы требуют повышенного внимания и затрат, а также могут быть не лучшим вариантом для семей с детьми или для тех, кто ищет спокойного питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии
Авто
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Чем подкормить растения в зимнем огороде?
Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса
Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным
Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами
От медитации к медицине: открытие, которое изменит подход к антистрессовой терапии
Дышите чистым воздухом: лучшие советы по выбору вентиляции
Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры
Секреты безупречной кожи на Новый год
Замедлить старение по методу Рианны: певица раскрыла секрет упругости кожи
Певица Анна Седокова показала взрослую красавицу-дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.