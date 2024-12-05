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Необычный случай в Приморье: летучая мышь поселилась у людей на зиму

1:31
Зоосфера

Летучая мышь залетела в открытое окно одной из квартир Владивостока и, похоже, решила остаться там на зиму. Жильцы дома на улице Майора Филипова поделились фотографиями необычной гостьи в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Событие вызвало полярные мнения: кто-то в комментариях признавался, что испугался бы такого соседства, а кто-то восхищался миловидностью животного.

"Я бы точно закричала и убежала! Но какая же она милая!" — пишут пользователи.

Специалисты объясняют, что летучие мыши часто залетают в жилые дома в поисках укрытия. В Приморье это в основном двухцветный кожан и редкий алашаньский нетопырь, занесённый в Красную книгу. Эти виды относятся к синантропным, то есть предпочитают находиться рядом с человеком.

Однако не все летучие мыши остаются в Приморье на зимовку — многие мигрируют в более тёплые регионы. Те, кто остаётся, зачастую выбирают неподходящие места для сна, такие как балконы, противомоскитные сетки или квартиры. Жители района уже ранее жаловались на нашествие летучих мышей в сентябре.

Если в вашем доме появилась летучая мышь, специалисты советуют не паниковать и не пытаться её трогать. Лучше обратиться в службы спасения животных, чтобы помочь ей безопасно вернуться в природу, сообщает vostokmedia.com.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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