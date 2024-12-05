Маленькие, но смелые: топ самых крошечных собак

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие собаки — это не только компактность, но и море радости в маленьком "упаковке". Представители карликовых пород весят до 5 кг и прекрасно подходят для жизни в квартире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Рассмотрим пять самых миниатюрных пород и их особенности.

Чихуа-хуа

Особенности породы:

Самая маленькая порода собак в мире.

Вес : 1,5-3 кг (иногда от 500 г до 1,5 кг).

: 1,5-3 кг (иногда от 500 г до 1,5 кг). Характер: преданные, активные, любят внимание.

Чихуа-хуа славятся своим темпераментом: они способны следовать за хозяином буквально по пятам. Однако из-за хрупкости требуют осторожного обращения, особенно если в доме есть дети.

Интересный факт: Самая низкорослая собака в мире — чихуа-хуа по имени Жемчуг (9 см в высоту).

Бишон-фризе

Особенности породы:

Высота в холке : 25-29 см.

: 25-29 см. Вес : до 5 кг.

: до 5 кг. Характер: ласковые, легко обучаемые, не линяют.

Бишон-фризе напоминают пушистое облако и подойдут людям, которые не хотят ежедневно убирать шерсть. Эти собаки хорошо ладят с детьми и подходят для маленьких квартир при условии регулярных прогулок.

Ши-тцу

Особенности породы:

Высота в холке : до 28 см.

: до 28 см. Вес : 4,5-8,2 кг.

: 4,5-8,2 кг. Характер: семейные, спокойные, обожают внимание.

Ши-тцу известны своей длинной шелковистой шерстью и дружелюбным характером. Они идеально подходят для семей с детьми, если их правильно социализировать. Питомцы легко поддаются дрессировке, но требуют терпеливого подхода.

Йоркширский терьер

Особенности породы:

Высота в холке : 15-17 см.

: 15-17 см. Вес : 2-3,1 кг.

: 2-3,1 кг. Характер: энергичные, смелые, ласковые.

Йоркширские терьеры — активные и любознательные питомцы. Они требуют ежедневных физических упражнений и подходят семьям с детьми. Несмотря на миниатюрные размеры, "йорки" обладают ярко выраженным охранным инстинктом.

Интересный факт: Самый маленький йоркширский терьер в истории был ростом всего 7,1 см.

Пражский крысарик

Особенности породы:

Высота в холке : до 23 см.

: до 23 см. Вес : 2-2,6 кг.

: 2-2,6 кг. Характер: умные, охотничьи, дружелюбные.

Пражский крысарик — маленький, но смелый охотник. Питомцы сохраняют инстинкты предков, что делает их идеальными для охраны дома. Однако их лучше не спускать с поводка, так как они могут рвануть за мелкой добычей.

Каждая из этих пород отличается уникальным характером и потребностями, но все они прекрасно подходят для тех, кто ищет миниатюрного, но преданного друга.

Уточнения

Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

