Маленькие, но смелые: топ самых крошечных собак

Маленькие собаки — это не только компактность, но и море радости в маленьком "упаковке". Представители карликовых пород весят до 5 кг и прекрасно подходят для жизни в квартире.
Рассмотрим пять самых миниатюрных пород и их особенности.
Особенности породы:
Чихуа-хуа славятся своим темпераментом: они способны следовать за хозяином буквально по пятам. Однако из-за хрупкости требуют осторожного обращения, особенно если в доме есть дети.
Интересный факт: Самая низкорослая собака в мире — чихуа-хуа по имени Жемчуг (9 см в высоту).
Особенности породы:
Бишон-фризе напоминают пушистое облако и подойдут людям, которые не хотят ежедневно убирать шерсть. Эти собаки хорошо ладят с детьми и подходят для маленьких квартир при условии регулярных прогулок.
Особенности породы:
Ши-тцу известны своей длинной шелковистой шерстью и дружелюбным характером. Они идеально подходят для семей с детьми, если их правильно социализировать. Питомцы легко поддаются дрессировке, но требуют терпеливого подхода.
Особенности породы:
Йоркширские терьеры — активные и любознательные питомцы. Они требуют ежедневных физических упражнений и подходят семьям с детьми. Несмотря на миниатюрные размеры, "йорки" обладают ярко выраженным охранным инстинктом.
Интересный факт: Самый маленький йоркширский терьер в истории был ростом всего 7,1 см.
Особенности породы:
Пражский крысарик — маленький, но смелый охотник. Питомцы сохраняют инстинкты предков, что делает их идеальными для охраны дома. Однако их лучше не спускать с поводка, так как они могут рвануть за мелкой добычей.
Каждая из этих пород отличается уникальным характером и потребностями, но все они прекрасно подходят для тех, кто ищет миниатюрного, но преданного друга.
Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.