Опасности неправильной вязки: риски для кошки и котят
3:40
Разведение кошек требует ответственности и соблюдения ряда правил, чтобы обеспечить здоровье мамы-кошки и её будущего потомства. Рассмотрим основные этапы и рекомендации по вязке.
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят
Когда можно вязать кошку
Кошки достигают половой зрелости раньше физической. Важно ориентироваться именно на физическую зрелость, чтобы избежать осложнений:
- Первая течка наступает в 6–9 месяцев (реже в 4–5).
- Первая вязка возможна только в возрасте 11–15 месяцев, лучше всего на третью течку.
- Коты готовы к спариванию в возрасте 14–18 месяцев, хотя половая зрелость наступает раньше.
Важно: Чтобы не навредить здоровью, случка должна происходить не чаще двух раз в год.
Признаки течки
Чтобы определить подходящий момент для вязки, обратите внимание на следующие признаки:
- Частое мурлыканье и мяуканье.
- Выделения из половых органов.
- Резкая смена настроения: кошка ластится, затем может укусить.
- Трение о предметы и людей.
- Потеря аппетита.
- Поворот хвоста на бок при поглаживании в области крупа.
- Иногда — мечение территории.
Оптимальное время для вязки — 3-й день течки, которая длится до 10 дней.
Основные правила вязки
Для успешной случки важно соблюдать ряд условий:
Выбор партнёра
- Найти через объявления, клубы или выставки.
- Убедитесь, что оба животные соответствуют стандартам породы.
Здоровье родителей
- Проверьте результаты тестов на генетические болезни.
- Убедитесь, что животные вакцинированы.
- За 2 недели до вязки дайте антигельминтное средство.
Подготовка
- Не купайте самку перед вязкой, чтобы не перебить её естественный запах.
- Подстригите когти обоим животным, чтобы избежать травм.
- Принесите в дом самца вещи кошки: лоток, миску, игрушки.
Процесс вязки:
- Первое знакомство должно происходить под наблюдением владельца.
- Животных оставляют наедине только после того, как они успокоятся.
- Самку забирают домой после утраты интереса со стороны самца.
Как ведёт себя кошка после вязки
После случки самка может:
- Ударить самца лапой или ёрзать по полу.
- Оставаться беспокойной или агрессивной несколько дней.
- Продолжать отворачивать хвост при поглаживаниях.
- Эти реакции являются нормальными.
Важно: Если течка повторяется через несколько дней, нельзя проводить вторую вязку раньше, чем через 70 дней после первой, чтобы избежать появления эмбрионов разного возраста.
Признаки беременности
Через 3 недели после вязки у кошки появляются первые признаки беременности:
- Изменение поведения: осторожность или ласковость.
- Увеличение матки, заметное при пальпации.
- Набухание сосков.
- Постепенное округление живота.
В 5–6 недель можно определить количество котят с помощью аккуратной пальпации.
Уход за беременной кошкой
- Обеспечьте качественное питание, богатое питательными веществами.
- Уделяйте больше внимания и создайте комфортные условия.
- Заранее подготовьте место для родов.
Вязка кошки — сложный процесс, требующий знаний и подготовки. Соблюдение рекомендаций поможет обеспечить здоровье питомцев и их будущего потомства.
Уточнения
Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру