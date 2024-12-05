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Опасности неправильной вязки: риски для кошки и котят

3:40
Зоосфера

Разведение кошек требует ответственности и соблюдения ряда правил, чтобы обеспечить здоровье мамы-кошки и её будущего потомства. Рассмотрим основные этапы и рекомендации по вязке.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Когда можно вязать кошку

Кошки достигают половой зрелости раньше физической. Важно ориентироваться именно на физическую зрелость, чтобы избежать осложнений:

  • Первая течка наступает в 6–9 месяцев (реже в 4–5).
  • Первая вязка возможна только в возрасте 11–15 месяцев, лучше всего на третью течку.
  • Коты готовы к спариванию в возрасте 14–18 месяцев, хотя половая зрелость наступает раньше.

Важно: Чтобы не навредить здоровью, случка должна происходить не чаще двух раз в год.

Признаки течки

Чтобы определить подходящий момент для вязки, обратите внимание на следующие признаки:

  • Частое мурлыканье и мяуканье.
  • Выделения из половых органов.
  • Резкая смена настроения: кошка ластится, затем может укусить.
  • Трение о предметы и людей.
  • Потеря аппетита.
  • Поворот хвоста на бок при поглаживании в области крупа.
  • Иногда — мечение территории.

Оптимальное время для вязки — 3-й день течки, которая длится до 10 дней.

Основные правила вязки

Для успешной случки важно соблюдать ряд условий:

Выбор партнёра

  • Найти через объявления, клубы или выставки.
  • Убедитесь, что оба животные соответствуют стандартам породы.

Здоровье родителей

  • Проверьте результаты тестов на генетические болезни.
  • Убедитесь, что животные вакцинированы.
  • За 2 недели до вязки дайте антигельминтное средство.

Подготовка

  • Не купайте самку перед вязкой, чтобы не перебить её естественный запах.
  • Подстригите когти обоим животным, чтобы избежать травм.
  • Принесите в дом самца вещи кошки: лоток, миску, игрушки.

Процесс вязки:

  • Первое знакомство должно происходить под наблюдением владельца.
  • Животных оставляют наедине только после того, как они успокоятся.
  • Самку забирают домой после утраты интереса со стороны самца.

Как ведёт себя кошка после вязки

После случки самка может:

  • Ударить самца лапой или ёрзать по полу.
  • Оставаться беспокойной или агрессивной несколько дней.
  • Продолжать отворачивать хвост при поглаживаниях.
  • Эти реакции являются нормальными.

Важно: Если течка повторяется через несколько дней, нельзя проводить вторую вязку раньше, чем через 70 дней после первой, чтобы избежать появления эмбрионов разного возраста.

Признаки беременности

Через 3 недели после вязки у кошки появляются первые признаки беременности:

  • Изменение поведения: осторожность или ласковость.
  • Увеличение матки, заметное при пальпации.
  • Набухание сосков.
  • Постепенное округление живота.

В 5–6 недель можно определить количество котят с помощью аккуратной пальпации.

Уход за беременной кошкой

  • Обеспечьте качественное питание, богатое питательными веществами.
  • Уделяйте больше внимания и создайте комфортные условия.
  • Заранее подготовьте место для родов.

Вязка кошки — сложный процесс, требующий знаний и подготовки. Соблюдение рекомендаций поможет обеспечить здоровье питомцев и их будущего потомства.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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