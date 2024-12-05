Опасности неправильной вязки: риски для кошки и котят

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Разведение кошек требует ответственности и соблюдения ряда правил, чтобы обеспечить здоровье мамы-кошки и её будущего потомства. Рассмотрим основные этапы и рекомендации по вязке.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Когда можно вязать кошку

Кошки достигают половой зрелости раньше физической. Важно ориентироваться именно на физическую зрелость, чтобы избежать осложнений:

Первая течка наступает в 6–9 месяцев (реже в 4–5).

Первая вязка возможна только в возрасте 11–15 месяцев, лучше всего на третью течку.

Коты готовы к спариванию в возрасте 14–18 месяцев, хотя половая зрелость наступает раньше.

Важно: Чтобы не навредить здоровью, случка должна происходить не чаще двух раз в год.

Признаки течки

Чтобы определить подходящий момент для вязки, обратите внимание на следующие признаки:

Частое мурлыканье и мяуканье.

Выделения из половых органов.

Резкая смена настроения: кошка ластится, затем может укусить.

Трение о предметы и людей.

Потеря аппетита.

Поворот хвоста на бок при поглаживании в области крупа.

Иногда — мечение территории.

Оптимальное время для вязки — 3-й день течки, которая длится до 10 дней.

Основные правила вязки

Для успешной случки важно соблюдать ряд условий:

Выбор партнёра

Найти через объявления, клубы или выставки.

Убедитесь, что оба животные соответствуют стандартам породы.

Здоровье родителей

Проверьте результаты тестов на генетические болезни.

Убедитесь, что животные вакцинированы.

За 2 недели до вязки дайте антигельминтное средство.

Подготовка

Не купайте самку перед вязкой, чтобы не перебить её естественный запах.

Подстригите когти обоим животным, чтобы избежать травм.

Принесите в дом самца вещи кошки: лоток, миску, игрушки.

Процесс вязки:

Первое знакомство должно происходить под наблюдением владельца.

Животных оставляют наедине только после того, как они успокоятся.

Самку забирают домой после утраты интереса со стороны самца.

Как ведёт себя кошка после вязки

После случки самка может:

Ударить самца лапой или ёрзать по полу.

Оставаться беспокойной или агрессивной несколько дней.

Продолжать отворачивать хвост при поглаживаниях.

Эти реакции являются нормальными.

Важно: Если течка повторяется через несколько дней, нельзя проводить вторую вязку раньше, чем через 70 дней после первой, чтобы избежать появления эмбрионов разного возраста.

Признаки беременности

Через 3 недели после вязки у кошки появляются первые признаки беременности:

Изменение поведения: осторожность или ласковость.

Увеличение матки, заметное при пальпации.

Набухание сосков.

Постепенное округление живота.

В 5–6 недель можно определить количество котят с помощью аккуратной пальпации.

Уход за беременной кошкой

Обеспечьте качественное питание, богатое питательными веществами.

Уделяйте больше внимания и создайте комфортные условия.

Заранее подготовьте место для родов.

Вязка кошки — сложный процесс, требующий знаний и подготовки. Соблюдение рекомендаций поможет обеспечить здоровье питомцев и их будущего потомства.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

