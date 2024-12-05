От охоты до прогулок: как GPS-ошейник спасает жизни

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В современном мире, где собаки и кошки стали настоящими членами семьи, безопасность питомцев приобретает особую важность. Потеря любимца может стать настоящей трагедией, и GPS-ошейник — одно из решений, позволяющих этого избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака породы бигль

Что такое GPS-ошейник

GPS-ошейник — это устройство с трекером, которое позволяет владельцу в режиме реального времени отслеживать местоположение животного. Оно отличается от других типов ошейников:

Обычные ошейники выполняют декоративную функцию или используются для крепления поводка.

Электронные ошейники применяются для дрессировки с использованием стимуляции.

GPS-ошейники обеспечивают мониторинг местоположения с помощью спутниковых сигналов.

Как работает GPS-ошейник

Устройство оснащено трекером, который использует сигналы:

GPS — для получения координат со спутников.

GSM/GPRS — для передачи данных на телефон или через интернет.

Основные этапы работы:

Ошейник получает координаты через GPS.

Данные передаются владельцу через СМС или мобильное приложение.

Некоторые модели позволяют отслеживать движение в реальном времени через специальный сайт или приложение.

Дополнительные функции GPS-ошейников

Современные устройства предоставляют широкий спектр возможностей:

Траектория движения : запись маршрутов питомца.

: запись маршрутов питомца. Статистика активности : километраж, скорость и продолжительность прогулок.

: километраж, скорость и продолжительность прогулок. Ограничение территории : создание безопасной зоны с уведомлением при её пересечении.

: создание безопасной зоны с уведомлением при её пересечении. Сигнал о возможном похищении : устройство фиксирует подозрительно высокую скорость перемещения.

: устройство фиксирует подозрительно высокую скорость перемещения. Аудиомониторинг: возможность слышать звуки вокруг ошейника.

Кому подойдет GPS-ошейник

Охотничьим собакам

Ошейник помогает отслеживать пса, когда он уходит далеко во время погони за дичью.

Собакам, которые плохо слушаются

Если питомец склонен убегать и игнорировать команды, устройство станет страховкой от потери.

Кошкам, ведущим активный образ жизни

Кошки, гуляющие на даче, вылезающие через окна или свободно передвигающиеся по улице, также могут использовать GPS-ошейник.

Служебным собакам

Питомцы, занятые спасением людей или поиском преступников, нуждаются в дополнительном контроле и защите.

GPS-ошейник — это не просто модный аксессуар, а устройство, способное спасти жизнь питомца. Благодаря функционалу мониторинга и уведомлений, оно подходит как для активных животных, так и для тех, кто склонен к побегам.

Уточнения

Оше́йник - изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

