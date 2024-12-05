От охоты до прогулок: как GPS-ошейник спасает жизни

В современном мире, где собаки и кошки стали настоящими членами семьи, безопасность питомцев приобретает особую важность. Потеря любимца может стать настоящей трагедией, и GPS-ошейник — одно из решений, позволяющих этого избежать.
GPS-ошейник — это устройство с трекером, которое позволяет владельцу в режиме реального времени отслеживать местоположение животного. Оно отличается от других типов ошейников:
Устройство оснащено трекером, который использует сигналы:
Основные этапы работы:
Современные устройства предоставляют широкий спектр возможностей:
Охотничьим собакам
Ошейник помогает отслеживать пса, когда он уходит далеко во время погони за дичью.
Собакам, которые плохо слушаются
Если питомец склонен убегать и игнорировать команды, устройство станет страховкой от потери.
Кошкам, ведущим активный образ жизни
Кошки, гуляющие на даче, вылезающие через окна или свободно передвигающиеся по улице, также могут использовать GPS-ошейник.
Служебным собакам
Питомцы, занятые спасением людей или поиском преступников, нуждаются в дополнительном контроле и защите.
GPS-ошейник — это не просто модный аксессуар, а устройство, способное спасти жизнь питомца. Благодаря функционалу мониторинга и уведомлений, оно подходит как для активных животных, так и для тех, кто склонен к побегам.
Оше́йник - изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.