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Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки

Зоосфера

Вакцинация — это важная часть ухода за здоровьем домашних животных. Академик РАН и профессор Уральского ГАУ Ирина Донник напомнила, почему регулярные прививки необходимы не только для питомцев, но и для их владельцев.

Ветеринар
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветеринар

Какие прививки важны для кошек

  • Панлейкопения ("кошачья чумка"): вакцинация важна для котят, так как взрослые кошки редко болеют этим заболеванием.
  • Обработка от гельминтов и блох: необходима на всех этапах жизни питомца.

Что нужно знать о вакцинации собак

  • Бешенство: обязательная вакцинация, особенно для собак, проживающих в частных домах или гуляющих на улице.
  • Комплексные вакцины: защищают от чумы, лептоспироза, бешенства и других инфекций.

Почему вакцинация важна для владельцев

  • Безопасность: близкий контакт с животными повышает риск передачи инфекций людям.
  • Лептоспироз: хотя риск ниже, чем у бешенства, вакцинация всё равно рекомендуется. Инфекция передаётся через воду или комаров и имеет природно-очаговый характер.

Календарь вакцинации

Академик Донник напомнила, что у каждого питомца должен быть обязательный график вакцинации, который нужно соблюдать независимо от того, живет ли животное в квартире или частном доме.

Регулярная вакцинация и обработка от паразитов — это основа здоровья ваших питомцев. Она защищает не только животных, но и их владельцев от опасных инфекций.

Следуйте календарю прививок и заботьтесь о своих питомцах, чтобы они оставались здоровыми и активными.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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