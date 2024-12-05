Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки

Вакцинация — это важная часть ухода за здоровьем домашних животных. Академик РАН и профессор Уральского ГАУ Ирина Донник напомнила, почему регулярные прививки необходимы не только для питомцев, но и для их владельцев.
Академик Донник напомнила, что у каждого питомца должен быть обязательный график вакцинации, который нужно соблюдать независимо от того, живет ли животное в квартире или частном доме.
Регулярная вакцинация и обработка от паразитов — это основа здоровья ваших питомцев. Она защищает не только животных, но и их владельцев от опасных инфекций.
Следуйте календарю прививок и заботьтесь о своих питомцах, чтобы они оставались здоровыми и активными.
Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.