Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки

Вакцинация — это важная часть ухода за здоровьем домашних животных. Академик РАН и профессор Уральского ГАУ Ирина Донник напомнила, почему регулярные прививки необходимы не только для питомцев, но и для их владельцев.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветеринар

Какие прививки важны для кошек

Панлейкопения ("кошачья чумка") : вакцинация важна для котят, так как взрослые кошки редко болеют этим заболеванием.

: вакцинация важна для котят, так как взрослые кошки редко болеют этим заболеванием. Обработка от гельминтов и блох: необходима на всех этапах жизни питомца.

Что нужно знать о вакцинации собак

Бешенство : обязательная вакцинация, особенно для собак, проживающих в частных домах или гуляющих на улице.

: обязательная вакцинация, особенно для собак, проживающих в частных домах или гуляющих на улице. Комплексные вакцины: защищают от чумы, лептоспироза, бешенства и других инфекций.

Почему вакцинация важна для владельцев

Безопасность : близкий контакт с животными повышает риск передачи инфекций людям.

: близкий контакт с животными повышает риск передачи инфекций людям. Лептоспироз: хотя риск ниже, чем у бешенства, вакцинация всё равно рекомендуется. Инфекция передаётся через воду или комаров и имеет природно-очаговый характер.

Календарь вакцинации

Академик Донник напомнила, что у каждого питомца должен быть обязательный график вакцинации, который нужно соблюдать независимо от того, живет ли животное в квартире или частном доме.

Регулярная вакцинация и обработка от паразитов — это основа здоровья ваших питомцев. Она защищает не только животных, но и их владельцев от опасных инфекций.

Следуйте календарю прививок и заботьтесь о своих питомцах, чтобы они оставались здоровыми и активными.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

