Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителей хотят предупреждать о эвакуации машины за 10 минут
Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников
Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл
Домашние маски для волос, которые действительно работают
Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи
Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры

Собачья ложь. Как питомцы учатся обманывать своих владельцев?

1:30
Зоосфера

Наблюдение

Собаки очень наблюдательны и внимательно следят за своими хозяевами. Они обращают внимание на свое поведение, распорядок дня и реакцию на различные ситуации.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Метод проб и ошибок

Собаки учатся методом проб и ошибок. Они пробуют разные модели поведения, чтобы посмотреть, как отреагируют их владельцы. Если определенное поведение получает положительную реакцию или вознаграждение, они с большей вероятностью сделают это снова в будущем.

Связывание действий с результатами

Собаки устанавливают связь между своими действиями и результатами, которые они получают.

Например, они могут усвоить, что если они ведут себя грустно или жалко, их хозяин может уделить им дополнительное внимание или угостить.

Понимание причины и следствия

Собаки узнают, что определенные действия приводят к определенным результатам. Они могут использовать эти знания в своих интересах. Например, собака может притворяться голодной или вести себя так, как будто ее не кормили, чтобы получить дополнительную еду или лакомство.

Чтение человеческих сигналов

Собаки хорошо читают язык тела и мимику человека. Они могут улавливать тонкие сигналы, которые указывают на эмоции или намерения их владельца. Реагируя определенным образом, они могут манипулировать своими владельцами, чтобы они дали им то, что они хотят.

 

Уточнения

Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников
Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл
Домашние маски для волос, которые действительно работают
Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца
Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда
Собачья ложь. Как питомцы учатся обманывать своих владельцев?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры
Сестра Жанны Фриске отреагировала на разоблачение Дмитрия Шепелева: наконец-то выведут на чистую воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.