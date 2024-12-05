Способны ли кошки понимать нас, когда мы говорим? Интересное исследование японских учёных

Предыдущие исследования смогли установить, что кошки умеют распознавать, когда на них направлен человеческий взгляд, доверяют эмоциям своего человека, если они сталкиваются с необычной и тревожной ситуацией, хорошо различают человека, который кормит их дома, и других людей, а также то, что они чувствуют, узнают свое имя.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

И, наконец, исследователи даже продемонстрировали, что кошки способны распознавать фотографии членов своей человеческой семьи по упоминанию их соответствующих имен без какого-либо особого обучения.

Группа японских исследователей хотела выяснить, могут ли кошки распознавать и усваивать человеческую речь.

Для этого они взяли 31 кошку, показали им 2 мультяшных картинки. На одной был изображен бело-голубой единорог, а придуманное и абсурдное слово "Керару" транслировалось одновременно с изображением. Второе изображение, красное солнце, ассоциировалось со словом "Парамо".

Когда кошка теряла интерес, первая часть тестирования останавливалась.

Вторая часть проводилась после небольшой паузы: им снова показывали 2 изображения, но на этот раз слова, связанные с изображениями, поменялись местами. Запись "Парамо" транслировалась с изображением единорога.

Результаты были поразительными: кошки были заинтригованы этими изменениями, они следили дольше и даже с расширением зрачков, что действительно наводило на мысль об удивлении животного.

Результаты этого теста сравнивались между человеческими малышами и кошками, и кошки добились успеха в установлении связи между изображениями и словом быстрее, чем 14-месячные младенцы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



